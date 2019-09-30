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سخنين: لجنة أولياء أمور الطّلّاب تعلن الإضراب في ذكرى ال19 لهبة القدس والاقصى



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وصلنا من لجنة أولياء أمور الطلاب العامة في سخنين بيانا جاء فيه:إيماناً منّا بأنّه يوم تاريخيّ ومفصليّ ويوم مقدّس في تاريخ الجماهير العربيّة وواجب وطنيّ ،

 

 

 


تعلن لجنة أولياء أمور الطّلّاب العامة، الإضراب العامّ في جميع مدارس سخنين يشمل الرّوضات والبساتين لا يشمل الحضانات والتّعليم الخاصّ.


كما ندعو جمهور الطّلّاب، الهيئات التّدريسية والجماهير العربية، للمشاركة في فعاليّات ذكرى هبه القدس والاقصى ولا سيّما المشاركة في المظاهرة الساعه الواحده ظهرا من جانب جامع النور يوم الثلاثاء في سخنين .
وكذلك ندعو الدكتور صفوت ابو ريا  وبلديه سخنين بالاعلان عنه يوم وطني واعلان الاضراب في جميع المؤسسات التابعه لبلديه سخنين ليتسنى للجميع المشاركه في المظاهره في سخنين والمشاركه في المظاهرة القطريّة المركزيّة في كفر كنا الساعه الرابعه عصراً ...حرصًا منّا على قدسيّة هذا اليوم التاريخيّ للجماهير العربية. .

سخنين: لجنة أولياء أمور الطّلّاب تعلن الإضراب في ذكرى ال19 لهبة القدس والاقصى




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