الموافقة, على, بدء, الإجراءات, لإيداع, خارطة, التوسعة, لمنطقة, القسائم, شمال, شرق, كفر, مندا, التي, تضم, 650, وحدة, سكنية,

بمبادرة إدارة المجلس المحلي، عُقد في مقر اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الشمال، جلسة عمل لمناقشة خارطة التوسعة لمنطقة القسائم شمال شرقي كفر مندا، بحضور رئيس اللجنة اللوائية السيد أوري ايلان وأعضاء اللجنة وطاقم المهندسين في اللجنة.





عن مجلس كفر مندا المحلي حضر الجلسة كل من، رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم، مهندس المجلس عادل قدح، أعضاء المجلس محمد يوسف قدح، مصطفى عرابي، جمال حوش.حيث قدم مهندس المجلس المحلي عادل قدح، شرحًا وافيًا عن هذه المنطقة، وعن أهمية ضمها الى الخارطة الهيكلية، مما يساهم بشكل كبير في حل ضائقة السكن في القرية.وتضم الخارطة الجديدة التي تقع شمال شرقي كفر مندا، 157 دونم معدة للوحدات السكنية والمباني العامة، حيث تحوي 650 وحدة سكنية على 59 دونم، بالإضافة الى مباني عامة، مؤسسات تعليمية، مباني صحة ورفاه اجتماعي، مناطق عامة مفتوحة، شوارع وطرق.وفي ختام الجلسة وافقت لجنة التخطيط والبناء اللوائية في الشمال، على إيداع (הפקדה) خارطة التوسعة الجديدة لمنطقة القسائم، بغية دراستها والمصادقة على ايداعها.يشار أن إدارة المجلس المحلي قد بذلت جهودًا حثيثة من أجل التغلب على بعض الصعوبات، وخاصة أنها تمكنت من إقتطاع جزء من المنطقة المعدة للأحراش بهدف جعلها مناطق سكنية.رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم أعرب عن سروره بهذا القرار الذي سيحل جزء من مشكلة الضائقة السكنية التي يعاني منها أهالي القرية، ومما يساهم أيضًا في تطوير كفر مندا وتحسين الخدمات للمواطنين.كما قدم رئيس المجلس المحلي شكره وتقديره لرئيس اللجنة اللوائية السيد أوري أيلان، ولجميع أعضاء اللجنة والموظفين، كما قدّر عاليًا جهود مهندس المجلس عادل قدح وقسم الهندسة، على عملهم الدؤوب في سبيل توسعة الخارطة الهيكلية للقرية.