تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-29 23:04:16 الموافقة على بدء الإجراءات لإيداع خارطة التوسعة لمنطقة القسائم شمال شرق كفر مندا التي تضم 650 وحدة سكنية |  2019-09-29 22:01:54 زلزال يضرب تشيلي |  2019-09-29 17:30:55 في الذكرى السنوية لهبة القدس والأقصى:إنطلاق مسيرة زيارات أضرحة الشهداء الثلاثاء من جت وحتى كفركنا |  2019-09-29 16:00:00 متظاهرون في لبنان يحتجون على تفاقم الأزمة الاقتصادية |  2019-09-29 16:00:09 طرعان تحتضن مرتمر الصحة الاول بمشاركة واسعة |  2019-09-29 14:30:22 يوفنتوس يراقب أشرف حكيمي |  2019-09-29 14:29:12 تفاءلوا لكي تبقى أمراض القلب والأوعية الدموية بعيدة عنكم |  2019-09-29 14:20:27 اغلاق الحرم الإبراهيمي بسبب الأعياد اليهودية |  2019-09-29 13:51:57 الزوجان كارم وبشرى شاهين من عرابة يرزقان بالمولودة رفيف بعد 12 عاماً |  2019-09-29 13:03:19 بنك الدم الإسباني يكرم البيت الفلسطيني في أراغون |  2019-09-29 12:30:10 فشل مفاوضات "الليكود" و"ازرق ابيض" ولقاء بين جانتس ونتنياهو يوم الاربعاء |  2019-09-29 11:37:15 المئات من طلاب مدارس ام الفحم يتظاهرون امام مركز الشرطة احتجاجا على العنف والجريمة |  2019-09-29 12:16:05 خطوة دي خيا تفتح المزاد على ضحية ليفربول |  2019-09-29 12:11:21 زوجة محمد هنيدي تخطف الانظار في اول ظهور لها |  2019-09-29 12:01:19 مندلبليت يمنح وكلاء نتنياهو 4 ايام للاستماع الى طعونهم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الموافقة على بدء الإجراءات لإيداع خارطة التوسعة لمنطقة القسائم شمال شرق كفر مندا التي تضم 650 وحدة سكنية



  |     |   اضافة تعليق



بمبادرة إدارة المجلس المحلي، عُقد في مقر اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الشمال، جلسة عمل لمناقشة خارطة التوسعة لمنطقة القسائم شمال شرقي كفر مندا، بحضور رئيس اللجنة اللوائية السيد أوري ايلان وأعضاء اللجنة وطاقم المهندسين في اللجنة.


عن مجلس كفر مندا المحلي حضر الجلسة كل من، رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم، مهندس المجلس عادل قدح، أعضاء المجلس محمد يوسف قدح، مصطفى عرابي، جمال حوش.
حيث قدم مهندس المجلس المحلي عادل قدح، شرحًا وافيًا عن هذه المنطقة، وعن أهمية ضمها الى الخارطة الهيكلية، مما يساهم بشكل كبير في حل ضائقة السكن في القرية.
وتضم الخارطة الجديدة التي تقع شمال شرقي كفر مندا، 157 دونم معدة للوحدات السكنية والمباني العامة، حيث تحوي 650 وحدة سكنية على 59 دونم، بالإضافة الى مباني عامة، مؤسسات تعليمية، مباني صحة ورفاه اجتماعي، مناطق عامة مفتوحة، شوارع وطرق.
وفي ختام الجلسة وافقت لجنة التخطيط والبناء اللوائية في الشمال، على إيداع (הפקדה) خارطة التوسعة الجديدة لمنطقة القسائم، بغية دراستها والمصادقة على ايداعها.
يشار أن إدارة المجلس المحلي قد بذلت جهودًا حثيثة من أجل التغلب على بعض الصعوبات، وخاصة أنها تمكنت من إقتطاع جزء من المنطقة المعدة للأحراش بهدف جعلها مناطق سكنية.
رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم أعرب عن سروره بهذا القرار الذي سيحل جزء من مشكلة الضائقة السكنية التي يعاني منها أهالي القرية، ومما يساهم أيضًا في تطوير كفر مندا وتحسين الخدمات للمواطنين.
كما قدم رئيس المجلس المحلي شكره وتقديره لرئيس اللجنة اللوائية السيد أوري أيلان، ولجميع أعضاء اللجنة والموظفين، كما قدّر عاليًا جهود مهندس المجلس عادل قدح وقسم الهندسة، على عملهم الدؤوب في سبيل توسعة الخارطة الهيكلية للقرية.





كلمات متعلقة

الموافقة, على, بدء, الإجراءات, لإيداع, خارطة, التوسعة, لمنطقة, القسائم, شمال, شرق, كفر, مندا, التي, تضم, 650, وحدة, سكنية,

تابعونــا

في الذكرى السنوية لهبة القدس والأقصى:إنطلاق مسيرة زيارات أضرحة الشهداء الثلاثاء من جت وحتى كفركنا في الذكرى السنوية لهبة القدس والأقصى:إنطلاق مسيرة زيارات أضرحة الشهداء الثلاثاء من جت وحتى كفركنا 2019-09-29 | 17:30:55

في إطار فعاليات ونشاطات إحياء الذكرى السنوية لهبَّة القدس والأقصى, يوم الثلاثاء...

طرعان تحتضن مرتمر الصحة الاول بمشاركة واسعة طرعان تحتضن مرتمر الصحة الاول بمشاركة واسعة 2019-09-29 | 16:00:09

بتنظيم مركز منى لانتاج المؤتمرات ومديرته منى سليمان عدوي وتحت رعاية مجلس محلي...

الزوجان كارم وبشرى شاهين من عرابة يرزقان بالمولودة رفيف بعد 12 عاماً الزوجان كارم وبشرى شاهين من عرابة يرزقان بالمولودة رفيف بعد 12 عاماً 2019-09-29 | 13:51:57

كارم وبشرى شاهين من عرابة بعد انتظار وعناء 10 سنوات رزقا بابنتهما البكر رهف وبعد...

فشل مفاوضات "الليكود" و"ازرق ابيض" ولقاء بين جانتس ونتنياهو يوم الاربعاء فشل مفاوضات "الليكود" و"ازرق ابيض" ولقاء بين جانتس ونتنياهو يوم الاربعاء 2019-09-29 | 12:30:10

اختتمت جلسة المحادثات بين حزب الليكود وتحالف "ازرق ابيض" التي استغرقت ساعتين في...

المئات من طلاب مدارس ام الفحم يتظاهرون امام مركز الشرطة احتجاجا على العنف والجريمة المئات من طلاب مدارس ام الفحم يتظاهرون امام مركز الشرطة احتجاجا على العنف والجريمة 2019-09-29 | 11:37:15

يتظاهر حوالي ٥٠٠ طالب وطالبة من مدارس مدينة ام الفحم بهذه الاثناء امام محطة...

مندلبليت يمنح وكلاء نتنياهو 4 ايام للاستماع الى طعونهم مندلبليت يمنح وكلاء نتنياهو 4 ايام للاستماع الى طعونهم 2019-09-29 | 12:01:19

ابلغ المستشار القانوني للحكومة محامي الدفاع عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانه...

حملة واسعة للشرطة ضد سائقي الدراجات النارية في طمرة وكابول..فيديو وصور حملة واسعة للشرطة ضد سائقي الدراجات النارية في طمرة وكابول..فيديو وصور 2019-09-29 | 10:45:59

خلال نشاط منظم للشرطة وقوات حرس الحدود في مدينة طمرة,قامت الشرطة بحملة واسعة ضد...

توثيق اطلاق نار كثيف على محل تجاري في سخنين توثيق اطلاق نار كثيف على محل تجاري في سخنين 2019-09-29 | 09:21:44

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل :"الليلة الماضية تم اطلاق نار كثيف...

اعتقال شابين من مجد الكروم بشبهة حيازة سلاح من طراز M-16 اعتقال شابين من مجد الكروم بشبهة حيازة سلاح من طراز M-16 2019-09-29 | 09:20:06

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: يوم أمس (28/9) في وقت...

الطقس:اجواء غائمة جزئياً ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة الطقس:اجواء غائمة جزئياً ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة 2019-09-29 | 07:00:13

اليوم الاحد يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الطيبة اضراب عام التزام غضب المسجد الاقصى المبارك اراب ايدول من سيتأهل مرحلة البث المباشر مشاركة فلسطينيي الداخل مصرع شاب فارس خطيب دير حنا سائق دراجة نارية اصابة خطيرة سائق دراجة نارية شارع عرابة وادي سلامة اسعاف شرطة سير طائرة تميم عبد الحليم عضو مجلس ادارة مركز البحوث الصناعة الابحاث التطوير تعيين اتهام شاب يهودي محاولة قتل شاب عيلبون اطلاق نار طبريا قبل عامين اتهام لائحة الهرب الى اوكرانيا عرب اضرام حرق النار صف صفوف الشبلي الشرطة اعتقال مشتبه اطلاق نار اب ابنه شخصين البعنة قرية منطقة السوق مستشفى شرطة استنفار اسعافمواجهات حرق اطارات القاء حجارة مدخل مدينة رهط في الجنوب الشرطةمحمد سهاد موسى البعينة نجيدات يرزقان بابنتهما الثانية ام كلثوم بعد 17 عاما على ولادة ابنتهما الاولىأفعى سامة حيفا كرسي الحمام امرأة صائد افاعي طولها متر داخل بيت طمرة حافلة طلاب انهيار بلطف الله اصابات لم تقع عامود بيزك مخدرات مطعم هروين الناصرة تفتيش كيلوغرام اعتقال صاحب شاب اخر حريق عربة ركاب قطار الخضيرة باتجاه الشمال انزال الركاب دون اصابات حريق هائل منطقة حرشية واسعة قرب مستشفى نهاريا الجليل الغربي اطفاء الطبيب محمد زيدان يحيى ينقذ حياة مسنة تعرضت لكسر في فقرات الرقبة مستشفى العفولة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com