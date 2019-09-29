زلزال, يضرب, تشيلي,

أعلنت مؤسسة الدراسات الجيولوجية الأميركية أن زلزالا بقوة 6،8 درجات ضرب منطقة في المحيط الهادئ قبالة شواطئ تشيلي، مشيرة إلى أن "الاحتمال ضئيل" في أن يتسبب بوقوع ضحايا أو أضرار.

وسجل مركز الزلزال على بعد 66 كلم جنوب غرب مدينة كونستيتيوشن الساحلية "حيث يعيش غالبية سكان هذه المنطقة في منازل مقاومة للزلازل" حسب ما ذكرته "فرانس برس"، نقلا عن المؤسسة.