زلزال, يضرب, تشيلي,

وسجل مركز الزلزال على بعد 66 كلم جنوب غرب مدينة كونستيتيوشن الساحلية "حيث يعيش غالبية سكان هذه المنطقة في منازل مقاومة للزلازل" حسب ما ذكرته "فرانس برس"، نقلا عن المؤسسة.
وسجل مركز الزلزال على بعد 66 كلم جنوب غرب مدينة كونستيتيوشن الساحلية "حيث يعيش غالبية سكان هذه المنطقة في منازل مقاومة للزلازل" حسب ما ذكرته "فرانس برس"، نقلا عن المؤسسة.
كلمات متعلقةزلزال, يضرب, تشيلي,
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