في, الذكرى, السنوية, لهبة, القدس, والأقصى:إنطلاق, مسيرة, زيارات, أضرحة, الشهداء, الثلاثاء, من, جت, وحتى, كفركنا,

في إطار فعاليات ونشاطات إحياء الذكرى السنوية لهبَّة القدس والأقصى, يوم الثلاثاء القادم (2019/10/01), وِفقاً لقرارات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية, وبالتنسيق والتعاون مع لجنة ذوي الشهداء والسلطات المحلية العربية ذات الصلة المباشرة, فإن برنامج مسيرة زيارات أضرحة الشهداء, ووضع أكاليل الزهور, بمشاركة قيادات الجماهير العربية وذوي الشهداء ورؤساء السلطات المحلية العربية, ستبدأ وتنطلق صباح الثلاثاء من قرية جت (المثلث) وِفقاً للبرنامج التقريبي التالي: جت المثلث: الساعة الثامنة والنصف صباحاً (08:30). ام الفحم: الساعة التاسعة والنصف (09:30). مُعاوية: العاشرة والنصف (10:30). الناصرة: الثانية عشرة ظهراً (12:00). كفرمندا: الواحدة (13:00). سخنين: الثانية (14:00). عرابة: الثالثة (15:00). كفركنا: الساعة الرابعة بعد الظهر (16:00). حيث ستنطلق المسيرة المركزية القطرية, في هذه المناسبة الوطنية والنضالية الوحدوية, عند الساعة الرابعة بعد الظهر(16:00), من قرب النصب التذكاري للشهداء في كفركنا, وتُختتَم بمهرجان شعبي في ساحة العين. وستُرفع خلال إحياء ذكرى هذه المناسبة عدة قضايا ومواضيع ومواقف, فإلى جانب قضية إحياء ذكرى الشهداء وقضايا مواجهة سياسة هدم البيوت العربية وغيرها من القضايا الهامة,فإن قضية مواجهة مجمل ظواهر ومَظاهر العنف والجريمة في المجتمع العربي ما زالت قضية مركزية ومحورية على أجندة وبرنامج الجماهير العربية وقياداتها, لما لها وعليها من إسقاطات ومَخاطر في مختلف مستويات حياتنا الفردية والجماعية.