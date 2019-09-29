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متظاهرون في لبنان يحتجون على تفاقم الأزمة الاقتصادية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهدت بيروت ومدن لبنانية أخرى بعد ظهر اليوم مظاهرات، احتجاجا على تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدني قيمة الليرة. ويذكر أن نسبة الديْن العام للبنان هي من الأعلى في العالم، وأن شركة "فيتش" (Fitch) الدولية خفضت مؤخرا تصنيفه الائتماني من "بي ناقص" (B-) إلى "سي سي سي" (CCC).

هذا ودعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، القيادات اللبنانية إلى الترفع فوق مصالحها الشخصية والمناطقية لإنقاذ لبنان من محنته، معبراً عن ألمه جراء الانقسامات المناطقية التي اتخذت طابعاً طائفياً بغيضاً على خلفية مشاريع تنموية عامة.

وبحث المجلس خلال جلسته أمس برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يواجهها لبنان، وفي انعكاساتها الاجتماعية المؤلمة على العائلات اللبنانية جميعها.
متظاهرون في لبنان يحتجون على تفاقم الأزمة الاقتصادية




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