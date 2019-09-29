طرعان, تحتضن, مرتمر, الصحة, الاول, بمشاركة, واسعة,

بتنظيم مركز منى لانتاج المؤتمرات ومديرته منى سليمان عدوي وتحت رعاية مجلس محلي طرعان والمركز الجماهيري،بحضور كوكبة من الاطباء والمختصين ،برعاية المجلس المحلي والمركز الجاهيري،اقيم في طرعان المؤتمر الصحي الاول بعنوان"صحة اكثر،ابتسامة اكبر"





افتتح المؤتمر بكلمة رئيس المجلس المحلي مازن عدوي الذي رحب بالحضور واكد ان هناك تخطيط لتنفيذ مشارع كبيرة في البلدة في الفترة القريبة .

كما وتحدث كل من الدكتور صالح برجس مدير مديرية الناصرة في كلاليت،الدكتور محمد عدوي الذي ادار المؤتمر،الدكتور فهيم خمايسي المختص في طب العائلة،الدكتور امين عدوي المختص في طب الاطفال،السيد طارق ابو ليل معالج شمولي للضغط النفسي،السيدة عرين شبلي اخصائية في التغذية العلاجية،السيدة رابية ريان مديرة التسويق والمبيعات في كلاليت.



تخلل المؤتمر العديد من المواضيع الهادفة،حيث تولى عرافته الاعلامي فرات نصار.