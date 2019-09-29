تفاءلوا, لكي, تبقى, أمراض, القلب, والأوعية, الدموية, بعيدة, عنكم,

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الحصول على الشكل والوزن المثاليين هو حلم يراود الجميع، ولذا يلجأ الكثيرون لاتباع...
كشفت دراسة أمريكية جديدة أن التعرض لتلوث الهواء يجعل الأطفال أكثر عرضة...
كشفت دراسة أمريكية جديدة أن التعرض لتلوث الهواء يجعل الأطفال أكثر عرضة...
اكتشف علماء جامعتي بوفالو وبويرتوريكو الأمريكيتين، أن صلصة البصل والثوم يمكنها...
يبدو أن التغيرات المناخية تؤثر سلبا في صحة البشر جميعا، وتزيد من خطر الحساسية...
حذرت دراسة جديدة من أن ألعاب الفيديو يمكن أن تؤدي بالفعل إلى حدوث مشكلات في القلب...
أعلنت مجموعة من الأطباء، في يوم ميلاد العلكة الذي يصادف 23 سبتمبر من كل سنة، أن مضغ...
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