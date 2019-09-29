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تفاءلوا لكي تبقى أمراض القلب والأوعية الدموية بعيدة عنكم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت دراسة أميركية حديثة بأن الأشخاص المتفائلين الذين يتمتعون بنظرة إيجابية للمستقبل، ينخفض لديهم خطر الإصابة والوفاة المبكرة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الدراسة أجراها باحثون بمستشفى "ماونت سيناي" في مدينة نيويورك الأميركية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية JAMA Network Open العلمية.
ولكشف العلاقة بين التفاؤل وصحة القلب، راجع الفريق نتائج 15 دراسة أجريت في هذا الشأن، في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا.

وشارك في الدراسات ما يقرب من 230 ألف شخص، وتراوحت أعمارهم بين 19 و93 عاماً، وكان متوسط فترة المتابعة 14 عاماً.
وراجع الفريق الإصابات والوفيات بأمراض القلب التي حدثت بين المشاركين، كما راجعوا مستويات الاكتئاب، والمستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، وممارسة الرياضة أو النشاط البدني.
ووجد الباحثون أن الأشخاص المتفائلين، أياً كانت العوامل التي جعلتهم أكثر تفاؤلا من غيرهم، كانوا أقل عرضة للإصابة والوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بمن يتمتعون بنظرة تشاؤمية للحياة.
تفاءلوا لكي تبقى أمراض القلب والأوعية الدموية بعيدة عنكم




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