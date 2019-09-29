اغلاق, الحرم, الإبراهيمي, بسبب, الأعياد, اليهودية,

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شهدت بيروت ومدن لبنانية أخرى بعد ظهر اليوم مظاهرات، احتجاجا على تفاقم الأزمة...
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، عشية "رأس السنة...
أفادت صحيفة القدس بناء على مصادر فلسطينية ان الوسطاء عن مصر وقطر نقلوا الى حركة...
اكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بذكرى انتفاضة الأقصى الباسلة التي...
تستعد جماهير غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة الحاشدة والفاعلة في جمعة "مخيمات لبنان"...
اقتحم عشرات المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، منطقة...
دوت صافرات الانذار الليلة في مستوطنات غلاف غزة . وقالت مصادر اسرائيلية ان...
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "أن نتائج انتخابات الاحتلال بغض النظر عن تقدم...
اكد معهد الطب العدلي في أبو كبير انه ما من خلفية جنائية وراء وفاة الاسير الأمني...
استضافت جامعة القدس حفل تكريم جائزة القدس للإبداع والتميز للفائزين من أصحاب...