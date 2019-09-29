اغلاق, الحرم, الإبراهيمي, بسبب, الأعياد, اليهودية,

تغلق السلطات الإسرائيلية، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين، غدا وبعد غد؛ بسبب الأعياد اليهودية.

وخلال اليومين، يتيح الجيش للمستوطنين استباحة الحرم بجميع أروقته وساحاته، في الوقت الذي يمنع فيه المصلون المسلمون من الدخول إليه.وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب، في بيان صدر عن الوزارة "ان السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به وبخاصة أيام الأعياد اليهودية، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة".وطالب ابو الرب أبناء محافظة الخليل بالاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف وحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.