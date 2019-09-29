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الزوجان كارم وبشرى شاهين من عرابة يرزقان بالمولودة رفيف بعد 12 عاماً



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



كارم وبشرى شاهين من عرابة بعد انتظار وعناء 10 سنوات رزقا بابنتهما البكر رهف وبعد 12سنه رزقا بابنتهما الثانية رفيف .


وقال الزوجان:كلمه شكر للدكتور منذر عزام من شفاعمر والدكتور سعود سواعد وجميع الطاقم الطبي للمتابعة.كما ونتمنى الرزق لكل زوجين.




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