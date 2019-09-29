الزوجان, كارم, وبشرى, شاهين, من, عرابة, يرزقان, بالمولودة, رفيف, بعد, 12, عاماً,

وقال الزوجان:كلمه شكر للدكتور منذر عزام من شفاعمر والدكتور سعود سواعد وجميع الطاقم الطبي للمتابعة.كما ونتمنى الرزق لكل زوجين.

كارم وبشرى شاهين من عرابة بعد انتظار وعناء 10 سنوات رزقا بابنتهما البكر رهف وبعد 12سنه رزقا بابنتهما الثانية رفيف .

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