تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-29 16:00:00 متظاهرون في لبنان يحتجون على تفاقم الأزمة الاقتصادية |  2019-09-29 16:00:09 طرعان تحتضن مرتمر الصحة الاول بمشاركة واسعة |  2019-09-29 14:30:22 يوفنتوس يراقب أشرف حكيمي |  2019-09-29 14:29:12 تفاءلوا لكي تبقى أمراض القلب والأوعية الدموية بعيدة عنكم |  2019-09-29 14:20:27 اغلاق الحرم الإبراهيمي بسبب الأعياد اليهودية |  2019-09-29 13:51:57 الزوجان كارم وبشرى شاهين من عرابة يرزقان بالمولودة رفيف بعد 12 عاماً |  2019-09-29 13:03:19 بنك الدم الإسباني يكرم البيت الفلسطيني في أراغون |  2019-09-29 12:30:10 فشل مفاوضات "الليكود" و"ازرق ابيض" ولقاء بين جانتس ونتنياهو يوم الاربعاء |  2019-09-29 11:37:15 المئات من طلاب مدارس ام الفحم يتظاهرون امام مركز الشرطة احتجاجا على العنف والجريمة |  2019-09-29 12:16:05 خطوة دي خيا تفتح المزاد على ضحية ليفربول |  2019-09-29 12:11:21 زوجة محمد هنيدي تخطف الانظار في اول ظهور لها |  2019-09-29 12:01:19 مندلبليت يمنح وكلاء نتنياهو 4 ايام للاستماع الى طعونهم |  2019-09-29 10:45:59 حملة واسعة للشرطة ضد سائقي الدراجات النارية في طمرة وكابول..فيديو وصور |  2019-09-29 11:18:16 ديربي مدريد يُظهر وجه هازارد الشاحب |  2019-09-29 10:57:35 بالصور:الصين تفتتح أحد أكبر المطارات في العالم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فشل مفاوضات "الليكود" و"ازرق ابيض" ولقاء بين جانتس ونتنياهو يوم الاربعاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اختتمت جلسة المحادثات بين حزب الليكود وتحالف "ازرق ابيض" التي استغرقت ساعتين في مبنى الكنيست صباح اليوم بدون نتائج تذكر, وقد اتفق الطرفان على لقاء بين بنيامين نتنياهو وبيني جانتس لاعادة المفاوضات يوم الاربعاء المقبل.

وصرح مندوبو تحالف "أزرق ابيض" الذي يتزعمه غانتس، عند مغادرتهم الجلسة ان حزب الليكود متمسك بمواقفه وبتحالفه مع كتلة اليمين التي تضم ثلاثة أحزاب أخرى معه وانه يفاوض باسم الكتلة بأحزابها الأربعة وليس باسم الليكود.

وكان من المفترض أن يحصل فيها الليكود على ردّ من "ازرق وابيض" حول مقترح الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بأن يرأس رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، الحكومة أولا، على أن يتولى غانتس رئاستها "بشكل فعلي" إنّ قُدّمت لائحة اتهام ضد نتنياهو، دون أن يستقيل من منصبه.
وافادت مصادر اليوم، الأحد، عن مسؤولين في الليكود قولهم إنّهم يتجهّزون إلى "إعادة التكليف" بتشكيل الحكومة إلى ريفلين، أي إعلان نتنياهو عن فشله، اليوم، الأحد.

واتهمت مصادر في "كاحول لافان" نتنياهو بأنه يدفع باتجاه انتخابات ثالثة.

وكان وفدا التفاوض لكل من تحالف "أزرق ابيض" وحزب "الليكود" التقيا صباح اليوم في مبنى الكنيست لمواصلة المحادثات بينهما حول سبل الخروج من ازمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت جهات مسؤولة في حزب الليكود، قد صرحت قبيل الجلسة انه في حال أصر تحالف "ازرق ابيض" على رفض مقترحات الرئيس الإسرائيلي ريفلين للخروج من الازمة، فإن ثمة احتمالات جدية بأن يعيد رئيس الوزراء نتنياهو خطاب التكليف الى الرئيس ريفلين لعدم تمكنه من تشكيل الحكومة.

من ناحية أخرى، دعت شخصيات من حزب الليكود رئيس الوزراء نتنياهو الى عدم الإسراع في إعادة خطاب التكليف الى الرئيس الإسرائيلي والتروي حتى نهاية الأسبوع الجاري. وتقترح هذه الشخصيان ان يظهر نتنياهو للجمهور الإسرائيلي انه قام بكل ما هو ممكن من اجل تشكيل حكومة وحدة. وطالبت هذه الجهات نتنياهو بالتوجه الى حزب "يسرائيل بيتينو" وكذلك الى حزب "العمل".

من جانبهم، قال مسؤولون في حزب "يسرائيل بيتينو" انه في حال تلقوا دعوة للتفاوض من حزب الليكود فإنهم سيستجيبون لها وسيجلسون على طاولة المفاوضات.
فشل مفاوضات "الليكود" و"ازرق ابيض" ولقاء بين جانتس ونتنياهو يوم الاربعاء




كلمات متعلقة

فشل, مفاوضات, "الليكود", و"ازرق, ابيض", ولقاء, بين, جانتس, ونتنياهو, يوم, الاربعاء,

تابعونــا

طرعان تحتضن مرتمر الصحة الاول بمشاركة واسعة طرعان تحتضن مرتمر الصحة الاول بمشاركة واسعة 2019-09-29 | 16:00:09

بتنظيم مركز منى لانتاج المؤتمرات ومديرته منى سليمان عدوي وتحت رعاية مجلس محلي...

الزوجان كارم وبشرى شاهين من عرابة يرزقان بالمولودة رفيف بعد 12 عاماً الزوجان كارم وبشرى شاهين من عرابة يرزقان بالمولودة رفيف بعد 12 عاماً 2019-09-29 | 13:51:57

كارم وبشرى شاهين من عرابة بعد انتظار وعناء 10 سنوات رزقا بابنتهما البكر رهف وبعد...

المئات من طلاب مدارس ام الفحم يتظاهرون امام مركز الشرطة احتجاجا على العنف والجريمة المئات من طلاب مدارس ام الفحم يتظاهرون امام مركز الشرطة احتجاجا على العنف والجريمة 2019-09-29 | 11:37:15

يتظاهر حوالي ٥٠٠ طالب وطالبة من مدارس مدينة ام الفحم بهذه الاثناء امام محطة...

مندلبليت يمنح وكلاء نتنياهو 4 ايام للاستماع الى طعونهم مندلبليت يمنح وكلاء نتنياهو 4 ايام للاستماع الى طعونهم 2019-09-29 | 12:01:19

ابلغ المستشار القانوني للحكومة محامي الدفاع عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانه...

حملة واسعة للشرطة ضد سائقي الدراجات النارية في طمرة وكابول..فيديو وصور حملة واسعة للشرطة ضد سائقي الدراجات النارية في طمرة وكابول..فيديو وصور 2019-09-29 | 10:45:59

خلال نشاط منظم للشرطة وقوات حرس الحدود في مدينة طمرة,قامت الشرطة بحملة واسعة ضد...

توثيق اطلاق نار كثيف على محل تجاري في سخنين توثيق اطلاق نار كثيف على محل تجاري في سخنين 2019-09-29 | 09:21:44

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل :"الليلة الماضية تم اطلاق نار كثيف...

اعتقال شابين من مجد الكروم بشبهة حيازة سلاح من طراز M-16 اعتقال شابين من مجد الكروم بشبهة حيازة سلاح من طراز M-16 2019-09-29 | 09:20:06

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: يوم أمس (28/9) في وقت...

الطقس:اجواء غائمة جزئياً ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة الطقس:اجواء غائمة جزئياً ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة 2019-09-29 | 07:00:13

اليوم الاحد يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة...

فرض طوق امني شامل على المناطق الفلسطينية خلال عيد راس السنة العبرية فرض طوق امني شامل على المناطق الفلسطينية خلال عيد راس السنة العبرية 2019-09-29 | 07:00:35

عشية حلول راس السنة العبرية الجديدة، يُفرض طوق أمني شامل على المناطق الفلسطينية...

طاقما المفاوضات الائتلافية من ازرق ابيض والليكود يعودان الى الاجتماع اليوم طاقما المفاوضات الائتلافية من ازرق ابيض والليكود يعودان الى الاجتماع اليوم 2019-09-29 | 07:00:34

يعود طاقما التفاوض عن حزب ازرق ابيض والليكود الى الاجتماع صباح الاحد في مقر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة سلام عرب يهود مشاركة واسعة ام الفحم مدينة رجال نساء الأمل اصابة خطيرة شاب عربي اطلاق نار مدينة يافا تل ابيب شرطة اسعاف شارع 6 مقطع سرعة 120 كيلو متر الساعة اعتقال شاب ابو سنان قرية دهس شرطي عمله خلال سياقة رخصته مسحوبة ملغية احتراق سيارة شارع 1 القدس تل ابيب اطفاء اخماد حريق اندلاع خصوصيةرجال دين مختلف طوائف يجتمعون شمعون بيرس السلام رئيس الدولة عبد الله أشرف مصاروة مصرع الفتى الطيبة مدينة اصابة اخرين شارع 44 حادث طرق اصابة خطيرة شاحنة سيارة خصوصية شارع كريات اتا قرب حيفا ياجور امرأة شرطة اسعاف يافة الناصرة مصروة احمد بهاء دعش عمليات ضد جنود الجلمة القدس وقفة احتجاجية طبيب كلاليت الناصرة ضرب اهانة طاقم طبي التحقيق عدي زعبي اضراب رعنانا اطلاق نار شاب القدس طعن يهودي ام الفحم تودع حجاجها اولى حافلات الحجاج الديار المقدسة أهالي اتحاد ابناء سخنين بيتار القدس بدون جمهور الفريق الضيف حتى نهاية الموسم الاتحاد العام لكرة القدم البلاد نداء حمدان نشأت ملحم صورة الله يرحمك فيسبوك مجد الكروم فيسبوك رامي ليفي فصل اقالة فاطمة سرحان تسكن الشارع تنام البلدة القديمة عكا اغرضا فراش نوم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com