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خطوة دي خيا تفتح المزاد على ضحية ليفربول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يدفع دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، إدارة النادي للاستغناء عن أحد لاعبي الشياطين الحمر المعارين.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن توقيع دي خيا على عقد جديد مع اليونايتد، جعل إدارة النادي تفكر جديًا في بيع الحارس دين هندرسون المعار إلى شيفيلد يونايتد.
وأشارت إلى أنه بعيدا عن الخطأ الذي ارتكبه هندرسون أمام ليفربول في هدف فاينالدوم، أمس السبت، ولكن مستوى الحارس يتطور هذا الموسم، وهو ما سيعني اهتمام العديد من الأندية بضمه خلال الصيف المقبل.
وأوضحت أن إدارة الشياطين الحمر تنوي فتح المزاد على هندرسون في نهاية الموسم، ومن المنتظر أن يصل ثمنه إلى 20 مليون إسترليني.
ولن يعترض هندرسون على خطوة رحيله من اليونايتد، لأنه يهدف للاستمرار في المشاركة بالمباريات بشكل أساسي خلال الموسم المقبل وهو الأمر الذي يبدو صعبا للغاية رفقة الشياطين الحمر.
خطوة دي خيا تفتح المزاد على ضحية ليفربول




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