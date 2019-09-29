تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-29 16:00:00 متظاهرون في لبنان يحتجون على تفاقم الأزمة الاقتصادية |  2019-09-29 16:00:09 طرعان تحتضن مرتمر الصحة الاول بمشاركة واسعة |  2019-09-29 14:30:22 يوفنتوس يراقب أشرف حكيمي |  2019-09-29 14:29:12 تفاءلوا لكي تبقى أمراض القلب والأوعية الدموية بعيدة عنكم |  2019-09-29 14:20:27 اغلاق الحرم الإبراهيمي بسبب الأعياد اليهودية |  2019-09-29 13:51:57 الزوجان كارم وبشرى شاهين من عرابة يرزقان بالمولودة رفيف بعد 12 عاماً |  2019-09-29 13:03:19 بنك الدم الإسباني يكرم البيت الفلسطيني في أراغون |  2019-09-29 12:30:10 فشل مفاوضات "الليكود" و"ازرق ابيض" ولقاء بين جانتس ونتنياهو يوم الاربعاء |  2019-09-29 11:37:15 المئات من طلاب مدارس ام الفحم يتظاهرون امام مركز الشرطة احتجاجا على العنف والجريمة |  2019-09-29 12:16:05 خطوة دي خيا تفتح المزاد على ضحية ليفربول |  2019-09-29 12:11:21 زوجة محمد هنيدي تخطف الانظار في اول ظهور لها |  2019-09-29 12:01:19 مندلبليت يمنح وكلاء نتنياهو 4 ايام للاستماع الى طعونهم |  2019-09-29 10:45:59 حملة واسعة للشرطة ضد سائقي الدراجات النارية في طمرة وكابول..فيديو وصور |  2019-09-29 11:18:16 ديربي مدريد يُظهر وجه هازارد الشاحب |  2019-09-29 10:57:35 بالصور:الصين تفتتح أحد أكبر المطارات في العالم |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

زوجة محمد هنيدي تخطف الانظار في اول ظهور لها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اصطحب الممثل المصري محمد هنيدى زوجته على السجادة الحمراء فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ3 في اول ظهور لها.



 وكان المهرجان قد شهد تكريم محمد هنييدي عن مجمل أعماله، وحصل على نجمة الجونة الإبداعية.
يذكر ان هذا يعتبر الظهور الرسمي الاول لـ عبير السري مضيف الأسعد، زوجه محمد هنيدي، بعد أن ظلت بعيدة عن الأضواء منذ زواجه منها منذ عام 1999.
زوجة محمد هنيدي تخطف الانظار في اول ظهور لها




كلمات متعلقة

زوجة, محمد, هنيدي, تخطف, الانظار, في, اول, ظهور, لها,

تابعونــا

احذروا الغسالات.. تعرفوا على الأسباب والوقاية منها احذروا الغسالات.. تعرفوا على الأسباب والوقاية منها 2019-09-29 | 12:14:30

واجه العاملون في مستشفى ألماني، لغزا محيرا، عندما استمرت بكتيريا مقاومة لعدة...

عمر العبداللات يهدي مصر والمصريين "على إسم مصر" للشاعر صلاح جاهين عمر العبداللات يهدي مصر والمصريين "على إسم مصر" للشاعر صلاح جاهين 2019-09-29 | 10:50:06

بمحبة خاصة وخالصة للشعب المصري وقيادته، أهدى الفنان الأردني عمر العبداللات...

منة فضالي تكشف عن تبنيها طفلة منة فضالي تكشف عن تبنيها طفلة 2019-09-27 | 13:55:32

كشفت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ ان تبنت طفلة عبر دفع تكاليف مصروفها الا انها...

بين نانسي عجرم وزوجها .. من الأطول؟ بين نانسي عجرم وزوجها .. من الأطول؟ 2019-09-27 | 07:15:00

لا تزال الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ تكرّس وقتاً لزوجها وعائلتها بعدما رزقت...

ياسر جلال يبدأ التحضير لمسلسله الجديد "الفتوة" ياسر جلال يبدأ التحضير لمسلسله الجديد "الفتوة" 2019-09-26 | 12:10:09

بدأ الممثل المصري ​ياسر جلال​ التحضير لمسلسله الجديد "​الفتوة​"، إستعداداً...

هذا هو ملك جمال لبنان 2019 والتصريح الأول له هذا هو ملك جمال لبنان 2019 والتصريح الأول له 2019-09-26 | 11:09:32

فاز الشاب ​محمد صندقلي​ أمس بلقب ملك جمال لبنان للعام 2019 بحفل احيته الفنانة...

ناصيف زيتون أوّل من صوّر في مدينة حتا، دبي ناصيف زيتون أوّل من صوّر في مدينة حتا، دبي 2019-09-26 | 11:01:43

"فارقوني" هي أولى أغاني ناصيف زيتون الخليجيّة، التي أطلقها أوّلاً كأوديو غير...

غادة عادل تتعرض لهجوم حاد بسبب فستانها المكشوف غادة عادل تتعرض لهجوم حاد بسبب فستانها المكشوف 2019-09-26 | 08:21:53

تعرضت الفنانة غادة عادل خلال الساعات الماضية لهجوم حاد على مواقع التواصل...

الصحافة التركية تستفز كيفانش تاتليتوغ وأخاه: "فلتخرسوا" الصحافة التركية تستفز كيفانش تاتليتوغ وأخاه: "فلتخرسوا" 2019-09-25 | 16:23:00

بعد نفي النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ خبر انفصاله عن زوجته، أعادت الوسائل...

5 عربيات على قائمة أجمل نساء في العالم على رأسهم هيفا 5 عربيات على قائمة أجمل نساء في العالم على رأسهم هيفا 2019-09-25 | 14:45:03

اختار موقع Uberfacts لائحته السنوية لأجمل النساء في العالم وضمت العديد من النجمات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مفرق مجد الكروم حادث طرق ذاتي سائق اصابة شرطة اسعاف شيع جمهور غفير من اهالي باقة الغربية بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الفتاة شيراز عويسات (15 عاما) الى مثواه الاخير في مقبرة المدينة.تراكتور حادث اصابة خطيرة رجل سائق سهل سهول قرية قرب أبو سنان مستشفى الشرطة التحقيق ميزانيات تعليم 50 مليارد شاقل وزارة المعارف بينيت وزير لاول مرة دوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته الشيخ حسام ابو ليل عين ماهل خطبة جمعة ريال مدريد برشلونة تشجيع جثة امرأة اطلاق نار علامات عنف بيت في قرية الرامة سميرة اسماعيل اطلاق نارهدم بيت كفر قاسم انشاء قيد جرافات شرطة مدخل شمالي مدينة استنفار الاهالي اغلاق المنطقة صاحب ماركات محل تجاري ضبط ملابس مزيفه قطع مداهمة مدينة سخنين الشرطة حادث دراجة هوائية اصابة فتى سيارة متوسطة طفيفة شرطة اسعاف مستشفى فرانكفورت الالماني فريق طالب طواطحة اللاعب سيغيب بداعي الاصابة فتاق 5 4 أسابيع جامعة النجاح نابلس معرف بها شهادات وزارة التربية التعليم الاسرائيليةفيضانات غرق سيارات اغلاق شوارع مركز البلاد رعنانا هرتسليا امطار حريق بيت ام الفحم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد نيران رهط سقوط طفل وفاة عمر فرهود القريناوي اصابة متأثر بجراحه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com