مندلبليت, يمنح, وكلاء, نتنياهو, 4, ايام, للاستماع, الى, طعونهم,

ابلغ المستشار القانوني للحكومة محامي الدفاع عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانه مستعد لتمديد جلسات المساءلة التي ستُعقد له من يومين الى أربعة أيام.وقد طلب المحامون ذلك لطرح جميع ادعاءاتهم بشأن الشبهات المنسوبة لموكلهم. وتبدأ الجلسات يوم الأربعاء المقبل وتتمحور حول الملف الخاص بشركة بيزك للاتصالات.وخلال يومي الاحد والاثنين من الأسبوع القادم ستُطرح مواقف نتنياهو من الملفين المتعلقين بالهدايا الثمينة، وعلاقاته مع مالك صحيفة يديعوت احرونوت.

وكان رئيس الوزراء قد توجه الى المستشار القانوني للحكوزمة بطلب نقل جلسة المساءلة ببث حي عبر الانترنيت قائلا انه حان الوقت ليعلم الجمهور موقفه من لوائح الشبهات علما بانه تم تغذية الجمهور بتسريبات وبمعلومات مزيفة من جانب خصومه السياسيين . وقد رد ماندلبليت هذا الطلب للتو حيث قال مساعده الناءب غيل ليمون ان جلسات المساءلة لم تكن مفتوحة امام الجمهور في اي وقت من الاوقات وان طلب نتنياهو يمس بمبدا مساواة الكل امام القانون