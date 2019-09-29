مندلبليت, يمنح, وكلاء, نتنياهو, 4, ايام, للاستماع, الى, طعونهم,

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بتنظيم مركز منى لانتاج المؤتمرات ومديرته منى سليمان عدوي وتحت رعاية مجلس محلي...
كارم وبشرى شاهين من عرابة بعد انتظار وعناء 10 سنوات رزقا بابنتهما البكر رهف وبعد...
اختتمت جلسة المحادثات بين حزب الليكود وتحالف "ازرق ابيض" التي استغرقت ساعتين في...
يتظاهر حوالي ٥٠٠ طالب وطالبة من مدارس مدينة ام الفحم بهذه الاثناء امام محطة...
خلال نشاط منظم للشرطة وقوات حرس الحدود في مدينة طمرة,قامت الشرطة بحملة واسعة ضد...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل :"الليلة الماضية تم اطلاق نار كثيف...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: يوم أمس (28/9) في وقت...
اليوم الاحد يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة...
عشية حلول راس السنة العبرية الجديدة، يُفرض طوق أمني شامل على المناطق الفلسطينية...
يعود طاقما التفاوض عن حزب ازرق ابيض والليكود الى الاجتماع صباح الاحد في مقر...