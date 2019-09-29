المئات, من, طلاب, مدارس, ام, الفحم, يتظاهرون, امام, مركز, الشرطة, احتجاجا, على, العنف, والجريمة,

حيث يهتف الطلاب والمعلمين ضد تقصير الشرطة مع رفع اللافتات التي تطالب بالامان ومكافحة العنف.وتاتي هذه التظاهرة بتنسيق ما بين مجلس الطلاب البلدي وبلدية ام الفحم.

يتظاهر حوالي ٥٠٠ طالب وطالبة من مدارس مدينة ام الفحم بهذه الاثناء امام محطة الشرطة في حي عين ابراهيم بالمدينة.

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