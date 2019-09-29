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ديربي مدريد يُظهر وجه هازارد الشاحب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم يرق أداء البلجيكي إيدين هازارد إلى مستوى التوقعات حتى الآن منذ انضمامه إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، قادمًا من تشيلسي، خلال صفقة تخطت الـ 100 مليون يورو.

واستكمالا للأداء الشاحب، كان هازارد بدون أي تأثير خلال ديربي مدريد الذي أقيم أمس، وانتهى بالتعادل السلبي بين الريال وأتلتيكو.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد حتى الآن يفتقد اللاعب الذي يمكنه أن يحسم أي مباراة لصالحه، وهي المهمة التي جاء هازارد من أجلها.
وأشارت إلى أنه تم تسليط الضوء على هازارد في مباراة إشبيلية، بسبب مساعدته للفريق في تحسين الاستحواذ على الكرة، ولكن اللاعب لم يقدم أي شيء في الديربي، ولم يشكل أي خطر على مرمى أتلتيكو.
وأوضحت أن النادي الملكي وجماهيره ينتظرون المزيد من هازارد الذي لا يزال بعيدًا عن أفضل مستوى له.
وأكدت أنه حتى الآن يلعب الثنائي جاريث بيل وكريم بنزيما أدوارًا حاسمة في المباريات أكثر من هازارد.
وقالت "ماركا" إن ريال مدريد بحاجة إلى موهبة هازارد الذي جاء إلى الليجا للاستمتاع بالمباريات الكبيرة مثل الديربي.
وأضافت أن أي تطور لريال مدريد على مستوى الهجوم هذا الموسم سيعتمد على هازارد الذي يحتاج إلى استعادة الأداء الذي وضعه ضمن التشكيلة المثالية للعام الحالي التي أعلنها الفيفا مؤخرا.




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