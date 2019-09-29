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بالصور:الصين تفتتح أحد أكبر المطارات في العالم



  |   وكالات..تصوير AFP   |   اضافة تعليق



فتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء المطار الجديد في بكين، ويتوقع أن يصبح المطار المجهز بتصاميم حديثة جدا أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

وأعلن شي افتتاح المطار المصمم على شكل نجم البحر، في تصريحات مقتضبة خلال مراسم داخل المطار الضخم، قبل أيام قليلة على احتفال كبير تقيمه الصين في الذكرى السبعين لتأسيس الدولة الشيوعية.

ويقع المطار الذي أطلق عليه "مطار بكين داشينغ الدولي" على بعد 46 كلم جنوب ساحة تيان انمين. وسيعمل المطار بكامل طاقته في العام 2040 مع ثمانية مدرجات وقدرة على استقبال 100 مليون مسافر في العام.
ويعتبر المطار تجسيدا "للحلم الصيني" الذي وعده شي به المواطنين، ومن المتوقع أن يصبح المطار البالغ مساحته 700 ألف متر مربع، أحد أكبر المطارات في العالم.
وستقام تحت المطار محطة قطار وخط مترو يسمحان للمسافرين بالوصول إلى وسط المدينة في غضون 20 دقيقة.
تبلغ كلفة المشروع 120 مليار يوان أي 17,5 مليار دولار أو 400 مليار في حال احتساب كلفة بناء السكك والطرق.




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