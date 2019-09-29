بالصور:الصين, تفتتح, أحد, أكبر, المطارات, في, العالم,

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توفي صباح اليوم الأحد عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك...
غادر الوفد الإسرائيلي، قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال إلقاء وزير...
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن معرفة الحزب الجيدة بالداخل...
أكد مسؤولون محليون أن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم واضطر آلاف آخرون إلى ترك مناطقهم...
حذر الحرس الثوري الإيراني إسرائيل من مغبة شن أي هجوم على إيران، متوعدا بالرد...
جرى وفد استخباراتي مصري، الخميس، لقاءات سريّة في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة...
أعلن إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير خارجية المملكة العربية السعودية في السادس...
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة عرضت رفع جميع...
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، أن الدعوة للتظاهرات لا تدعو...
في تجربة أولية تستجيب، بشكل أو آخر، لمطالب مجموعات مكافحة البلطجة على منصة...