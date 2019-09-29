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مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توفي صباح اليوم الأحد عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.  وقالت قناة "الإخبارية" السعودية إن اللواء عبدالعزيز الفغم لقي مصرعه بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في مدينة جدة السعودية.  وأضافت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إنه تم نقل الفغم إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وقد نعى اللواء الغفم عدد من المقربين منه وعدد من المغردين الذين تداولوا صوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال عمله رفقة الملك سلمان وذكروا عددا من مآثره واصفين إياه بالحارس الأمين.  وعمل والد الواء الفغم أيضا مرافقا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز حيث كان يلازمه فى كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عاما.  وتخرج عبد العزيز الفغم من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قبل الحرس الوطنى السعودى فى وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة فى الحرس الملكىوحاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من ربتة عميد إلى لواء عام 2017.  وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في منتصف العام 2017، أمرا ملكيا بترقية عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.
مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان




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