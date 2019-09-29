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كشفت الممثلة المصرية منة فضالي ان تبنت طفلة عبر دفع تكاليف مصروفها الا انها...
لا تزال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تكرّس وقتاً لزوجها وعائلتها بعدما رزقت...
بدأ الممثل المصري ياسر جلال التحضير لمسلسله الجديد "الفتوة"، إستعداداً...
فاز الشاب محمد صندقلي أمس بلقب ملك جمال لبنان للعام 2019 بحفل احيته الفنانة...
"فارقوني" هي أولى أغاني ناصيف زيتون الخليجيّة، التي أطلقها أوّلاً كأوديو غير...
تعرضت الفنانة غادة عادل خلال الساعات الماضية لهجوم حاد على مواقع التواصل...
بعد نفي النجم التركي كيفانش تاتليتوغ خبر انفصاله عن زوجته، أعادت الوسائل...
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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية خبرا يفيد بوفاة الفنان...
تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لانتقادات حادة بعد نشرها صورة مع خبير...