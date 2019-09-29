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عمر العبداللات يهدي مصر والمصريين "على إسم مصر" للشاعر صلاح جاهين



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بمحبة خاصة وخالصة للشعب المصري وقيادته، أهدى الفنان الأردني عمر العبداللات الملقب في مصر بـ"صوت العروبة" أغنية خاصة أعدها خصيصاً على آلة العود من روائع كلمات الشاعر المصري الراحل صلاح جاهين، والذي إختارها لما تحمله كلمات الأغنية من مشاعر حب كبيرة لمصر التاريخ والعروبة التي يعشقها كل كبير وصغير فيها وخارجها، حيث تقول كلماتها المغناة:

على إسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء
أنا عندي مصـر أحب واجمل الأشياء
بحبها وهـيّـه مالكة الأرض شرق وغرب
بـحـبهـا وهـيّـه مـرمـيّـة جـريـحـة حـرب
نسـهـر عـلـى حبـهـا ... بالفن والإحساس
نسهر ودمع الحماس ...يملالي تاني الكاس
واحنا يا حلوة الفدى
بــس اطـلبي وقولي
وقد أعد "صوت الأردن" عمر العبداللات لحن الأغنية بنفسه، وقام بتصويرها بطريقة تعبيرية لطرحها وعرضها من خلال قناته وصفحته الرسمية في موقع "اليوتيوب"، مؤكداً إعتزازه لمثل هذه الأعمال التي تعبر عما في صدره من محبة خاصة في حب قيادة وشعب جمهورية مصر العربية، معتبر مصر وطنه الثاني.
ويعتبر عمر العبداللات من المطربين العرب الذي شارك في عدد كبير من المناسبات الوطنية في مصر، وقدم مجموعة أعمال متنوعة في حب مصر، من بينها أغنية "يحكى أن" الذي قدمها للجيش المصري من كلمات الشاعر مهدي الشيخ وألحانه نفسه، محققة إنتشاراً كبيراً بين الشعب المصري. 

عمر العبداللات يهدي مصر والمصريين "على إسم مصر" للشاعر صلاح جاهين




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