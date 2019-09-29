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حملة واسعة للشرطة ضد سائقي الدراجات النارية في طمرة وكابول..فيديو وصور



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خلال نشاط منظم للشرطة وقوات حرس الحدود في مدينة طمرة,قامت الشرطة بحملة واسعة ضد سائقي الدراجات النارية الذين يشكلون خطر على حياة المواطنين.


خلال الحملة في مدينة طمرة وكابول قامت الشرطة بتحرير عشرات المخالفة وقامت بانزال 14 دراجة نارية عن الشارع لقيام سائقيها بمخالفات منها على سبيل المثال القيادة بدون فرامل .

وقالت الشرطة في بيانها انها حررت 204 مخالفات في منطقة الجليل نهاية الاسبوع 8 منهم بسبب القيادة تحت تاثير الكحول .




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