Jackie-o, تعرض, 100, ش., هدية,

شركة Jackie-o تعرض تسهيلات مدلّلة:100 ش. هدية بشراء أكثر من 499 ش. من تشكيلة ماركات Jackie-o: مجوهرات DiamonFire, ساعات ومجوهرات TommyHilfiger, Komono ساعات Juicy Couture, ساعات Bulova وغيرها..يكون التسهيل بين التواريخ 5.10.2019 - 26.9.- خاضع لأنظمة التسهيلات, الخطأ مردود.- لا يشمل Pandora.- بدون ازدواجية تسهيلات.