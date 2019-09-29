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Jackie-o تعرض 100 ش. هدية



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شركة Jackie-o تعرض تسهيلات مدلّلة:100 ش. هدية بشراء أكثر من 499 ش. من تشكيلة ماركات Jackie-o: مجوهرات DiamonFire, ساعات ومجوهرات TommyHilfiger, Komono ساعات Juicy Couture, ساعات Bulova وغيرها..يكون التسهيل بين التواريخ 5.10.2019 - 26.9.- خاضع لأنظمة التسهيلات, الخطأ مردود.- لا يشمل Pandora.- بدون ازدواجية تسهيلات.

Jackie-o تعرض 100 ش. هدية




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