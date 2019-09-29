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Sacara تطرح: مجموعة معطرات بمظهر فاخر لتعطير البيت, السيارة والأقمشة. ملائمة أيضاً كهدية



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روائح الخريف...Sacara تطرح: مجموعة معطرات بمظهر فاخر لتعطير البيت, السيارة والأقمشة. ملائمة أيضاً كهدية.تشمل المجموعة:معطرات للبيت بحجمين - 100 مل (9.90 ش.) و - 200 مل (17.90 ش.), معطرات للسيارة (50 مل) (10 ش.)., معطر أقمشة (150 مل) (10 ش.).,كيس معطر من فتات صابون بأربع روائح مختلفة مثل ڤانيل ومسك. (7.90 ش.).

متوفرة في فروع شبكة "سكارا" في أنحاء البلاد.




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