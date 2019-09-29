تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-29 12:01:19 مندلبليت يمنح وكلاء نتنياهو 4 ايام للاستماع الى طعونهم |  2019-09-29 11:37:15 المئات من طلاب مدارس ام الفحم يتظاهرون امام مركز الشرطة احتجاجا على العنف والجريمة |  2019-09-29 10:45:59 حملة واسعة للشرطة ضد سائقي الدراجات النارية في طمرة وكابول..فيديو وصور |  2019-09-29 11:18:16 ديربي مدريد يُظهر وجه هازارد الشاحب |  2019-09-29 10:57:35 بالصور:الصين تفتتح أحد أكبر المطارات في العالم |  2019-09-29 10:50:52 مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان |  2019-09-29 09:42:20 مبابي: نيمار أهانني في غرفة الملابس |  2019-09-29 09:36:41 انتقاد كيم كاردشيان بسبب تركيا |  2019-09-29 09:34:28 4 مشروبات تحرق الدهون وتخلصك من "الكرش والأرداف" |  2019-09-29 09:33:04 نقل رسائل تطمينية الى قيادة حماس بعدم انسحاب اسرائيل من التفاهمات |  2019-09-29 09:21:44 توثيق اطلاق نار كثيف على محل تجاري في سخنين |  2019-09-29 09:20:06 اعتقال شابين من مجد الكروم بشبهة حيازة سلاح من طراز M-16 |  2019-09-29 07:00:13 الطقس:اجواء غائمة جزئياً ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة |  2019-09-29 07:00:03 الريال وأتلتيكو مدريد يقتسمان نقطة التعادل في ديربي سلبي |  2019-09-29 07:00:35 فرض طوق امني شامل على المناطق الفلسطينية خلال عيد راس السنة العبرية |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مبابي: نيمار أهانني في غرفة الملابس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان عن كواليس ما دار بينه وبين زميله نيمار جونيور في غرفة خلع الملابس بعد الفوز على بوردو 1-0، مساء السبت، في الدوري الفرنسي.

وقال مبابي عبر صحيفة لو باريزيان الفرنسية "لا يوجد سبب لتتغير علاقتي مع نيمار، أؤكد دائما أنها قائمة على الأمانة والإعجاب، ولا أميل لتنقية الكلام معه، عندما يحدث سوء تفاهم بيننا، نتحدث سويا".
وأضاف اللاعب الشاب ضاحكا "لقد سألني نيمار في غرفة الملابس لماذا لم أمرر الكرة له في مباراة بوردو، وأهانني نسبيا".
وبسؤاله هل الأمور تكون أسهل لبي إس جي بتواجد نيمار ومبابي في الملعب، رد كيليان "السؤال متروك للآخرين، أعتقد أننا نصنع الفارق".
كما نشر مبابي اعتذارا ضمنيا عبر حسابه على تويتر يقول فيه لنيمار "لقد عدنا أخي، كان يجب علي أن أصنع لك هدفا آخر".
ولفت مبابي في سياق متصل "كان لدي إصرار شديد بمجرد مشاركتي بديلا بالشوط الثاني على مساعدة فريقي لتحقيق الفوز في هذه المباراة المغلقة".
وأكد "أشعر بأنني في حالة جيدة، لقد ابتعدت 5 أسابيع عن الملاعب، إنها فترة طويلة، وكنت أسأل نفسي كثيرا كيف تسببت في إصابتي بهذا الشكل، وحزنت للغاية لخسارة الفريق في مباراتين بالدوري".
وأتم كيليان مبابي "كلما أسأل نفسي ولا أجد إجابة، كنت أتألم كثيرا، وتأثرت أيضا بتراجع نتائج الفريق، وصممت على العودة في أقرب فرصة ممكنة، ولكن دون تسرع".
مبابي: نيمار أهانني في غرفة الملابس




كلمات متعلقة

مبابي:, نيمار, أهانني, في, غرفة, الملابس,

تابعونــا

ديربي مدريد يُظهر وجه هازارد الشاحب ديربي مدريد يُظهر وجه هازارد الشاحب 2019-09-29 | 11:18:16

لم يرق أداء البلجيكي إيدين هازارد إلى مستوى التوقعات حتى الآن منذ انضمامه إلى...

الريال وأتلتيكو مدريد يقتسمان نقطة التعادل في ديربي سلبي الريال وأتلتيكو مدريد يقتسمان نقطة التعادل في ديربي سلبي 2019-09-29 | 07:00:03

حسم التعادل السلبي، ديربي مدينة مدريد بين الريال ومضيفه أتلتيكو مدريد، الذي أقيم...

محادثة غريبة تثير الغموض حول مستقبل مبابي محادثة غريبة تثير الغموض حول مستقبل مبابي 2019-09-28 | 07:00:27

جمعت محادثة غريبة الثنائي، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وفرينكي دي يونج نجم...

صلاح يقبل تحدي هنا.. "اليد الذهبية ضد القدم الذهبية" صلاح يقبل تحدي هنا.. "اليد الذهبية ضد القدم الذهبية" 2019-09-27 | 13:53:37

بعد أيام قليلة من تعرضه لخيبة أمل بسبب ملابسات إعلان جائزة أفضل لاعب كرة قدم في...

قطر تعلن خطة توفير الكحوليات لمشجعي المونديال قطر تعلن خطة توفير الكحوليات لمشجعي المونديال 2019-09-27 | 07:10:35

أفاد مسؤول في اللجنة المسؤولة عن تنظيم نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، أن الدولة...

"الفيفا" يحسم الجدل بشأن صوت مصر في حفل "الأفضل" "الفيفا" يحسم الجدل بشأن صوت مصر في حفل "الأفضل" 2019-09-26 | 12:12:26

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسباب استبعاد صوت مدرب المنتخب المصري...

ميسي يجمع لاعبي برشلونة على العشاء ميسي يجمع لاعبي برشلونة على العشاء 2019-09-26 | 11:08:02

التقى فريق برشلونة في حفل عشاء، مساء أمس الأربعاء، على سبيل أخذ استراحة والتخلص...

برشلونة يكشف تفاصيل إصابة ميسي برشلونة يكشف تفاصيل إصابة ميسي 2019-09-26 | 08:20:59

أعلن نادي برشلونة تفاصيل جديدة حول إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم...

ريال مدريد يقفز لصدارة الليجا بثنائية برازيلية ريال مدريد يقفز لصدارة الليجا بثنائية برازيلية 2019-09-26 | 06:00:26

حقق ريال مدريد انتصارا ثمينًا على ضيفه أوساسونا بنتيجة (2-0)، اليوم الأربعاء، ضمن...

بيل يتصدر غيابات ريال مدريد أمام أوساسونا الليلة بيل يتصدر غيابات ريال مدريد أمام أوساسونا الليلة 2019-09-25 | 16:20:40

أعلن زيدن الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرنجي الخاصة بمباراة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids يافا تشييع جثامين ضحايا حادث الطرق جنازة جثامين الفريديس مثواهن الاخير قسم الخدج المستشفى الفرنسي الناصرة واحد من افضل اقسام الخدج في البلادالناصرة اضراب شبه تام المحلات فتحت ابوابها يافا القاء زجاجة حارقة على الشرطة عرب مشتبهين قاصر بالغ مواجهات القدس الاقصى محمد سرحان قطار سكة الحجاز مدينة حيفا بيسان مشاركة رحلة عودة القاء قنبلة صوتية بيت رئيس بلدية شفاعمرو امين عنبتاوي دون اصابات اضرار جثة معلوت امرأة علامات عنف العثور الشرطة اسعاف وفاة مصرع مقتل ام الفحم مدارس تستقبل طلابها تفتح ابوابها العام الدراسي الجديد طقس راصد امطار خماسيني جاف حار حر السبت نهاية الاسبوع الثلاثاء منخفض معالي كلار العازف عالمي باريس رسالة باراك اوباما لاجل السلام في العالم خاتم الماس سقط كومة زبالة قمامة عشرات الاف الشواقل البحث القدسسخنين تحتفل تخريج 5 أطباء جدد بوخارست رومانيا جامعة نابلس قتل خلية تنفيذ اطلاق نار الشاباك الجيش اعتقال اريج خطيب مجد الكروم عبقرية علوم الاحياء لقب أول عمر 20 عاما القدس الاقصى مواجهات الناصرة قنابل غاز اعتقالات اصابات حجارة قنابل غاز
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com