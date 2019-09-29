مبابي:, نيمار, أهانني, في, غرفة, الملابس,

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لم يرق أداء البلجيكي إيدين هازارد إلى مستوى التوقعات حتى الآن منذ انضمامه إلى...
حسم التعادل السلبي، ديربي مدينة مدريد بين الريال ومضيفه أتلتيكو مدريد، الذي أقيم...
جمعت محادثة غريبة الثنائي، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وفرينكي دي يونج نجم...
بعد أيام قليلة من تعرضه لخيبة أمل بسبب ملابسات إعلان جائزة أفضل لاعب كرة قدم في...
أفاد مسؤول في اللجنة المسؤولة عن تنظيم نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، أن الدولة...
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسباب استبعاد صوت مدرب المنتخب المصري...
التقى فريق برشلونة في حفل عشاء، مساء أمس الأربعاء، على سبيل أخذ استراحة والتخلص...
أعلن نادي برشلونة تفاصيل جديدة حول إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم...
حقق ريال مدريد انتصارا ثمينًا على ضيفه أوساسونا بنتيجة (2-0)، اليوم الأربعاء، ضمن...
أعلن زيدن الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرنجي الخاصة بمباراة...