انتقاد, كيم, كاردشيان, بسبب, تركيا,

انتقدت “اللجنة الوطنية الأرمنية الأميركية” (ANCA) نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، لتصنيعها مجموعة ملابس نسائية في تركيا.

وطلبت اللجنة من كارداشيان وهي أميركية من أصل أرمني توضيح أسباب اختيارها تركيا على الرغم من أنها مؤيدة للجهود الرامية إلى الاعتراف بأحداث عام 1915 كإبادة جماعية.في عام 2016، رعت كارداشيان إعلانا على صفحة كاملة في نيويورك تايمز، ردا على إعلان لتركيا في صحيفة وول ستريت جورنال ينكر الإبادة الجماعية للأرمن.ودعت اللجنة كارداشيان إلى إعادة النظر في قرارها هذا والتفكير في تصنيع منتجاتها في أرمينيا التي تشتهر بالحرف اليدوية وخدماتها المتميزة، حسب البيان.وردا على الانتقادات، قالت نجمة تلفزيون الواقع إنها تقف ضد التمييز ضد أي فرد أو أمة “بناء على الماضي”، وأكدت إيمانها بالعمل مع أشخاص لديهم وجهات نظر مختلفة، لإحداث التغيير.ووفقا للتقديرات، فقد تسببت تلك الأحداث في مقتل حوالي 1.5 مليون أرميني من الأناضول، جراء سياسات المسؤولين الأتراك في ذلك العهد لكن تركيا ترفض وصف أحداث 1915 بالإبادة جماعية.