انتقاد, كيم, كاردشيان, بسبب, تركيا,

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ينتظر الملياردير المصري محمد الفايد، والد عماد الفايد، الشهير باسم ” دودي...
إنهارت نجمة “تلفزيون الواقع”، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، من...
كشف النجم العالمي براد بيت سبب انفصاله عن النجمة أنجلينا جولي، اذ انه صرّح...
صرّحت نجمة الأفلام الاباحيّة السابقة، ميا خليفة (26 عامًا)، في برنامج “HARDtalk” على...
بعد الكثير من الأخبار التي تناولت الحديث عن إنفصال الثنائي الشهير الممثلة...
حسمت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي أمرها وقرّرت حرمان خمسة من أبنائها من...
كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن بيع المغني الإنجليزي ” زين مالك ” لمنزله...
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بعد إذاعة خبر طلاق الفنان وائل كفوري من زوجته ووالدة طفلتيه، أنجيلا بشارة، انتشرت...
من وقت ولادة الطفل الملكي آرتشي, ابن الممثلة الهوليوودية ميغان ماركل والأمير...