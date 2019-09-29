نقل, رسائل, تطمينية, الى, قيادة, حماس, بعدم, انسحاب, اسرائيل, من, التفاهمات,

أفادت صحيفة القدس بناء على مصادر فلسطينية ان الوسطاء عن مصر وقطر نقلوا الى حركة حماس في غزة رسائل تطمينية من إسرائيل مفادها اناه ستواصل التزامها بتنفيذ التفاهمات بغض النظر عن تشكيلة الحكومة الجديدة فيها

وقالت مصادر فلسطينية للصحيفة ان الفترة المقبلة ستكون حاسمة مشيرين الى انه اذا تم تنفيذ المشاريع المختلفة المتفق عليها ومنها اقامة مستشفى جديد على حدود القطاع الشمالية وند خط الضغط العالي فسيكون من الممكن الشروع في تناول قضية المفقودين والتبادل . واضافت المصادر ان وفدا امنيا مصريا سيصل الى القطاع خلال الايام القليلة المقبلة