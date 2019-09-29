نقل, رسائل, تطمينية, الى, قيادة, حماس, بعدم, انسحاب, اسرائيل, من, التفاهمات,

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اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، عشية "رأس السنة...
اكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بذكرى انتفاضة الأقصى الباسلة التي...
تستعد جماهير غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة الحاشدة والفاعلة في جمعة "مخيمات لبنان"...
اقتحم عشرات المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، منطقة...
دوت صافرات الانذار الليلة في مستوطنات غلاف غزة . وقالت مصادر اسرائيلية ان...
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "أن نتائج انتخابات الاحتلال بغض النظر عن تقدم...
اكد معهد الطب العدلي في أبو كبير انه ما من خلفية جنائية وراء وفاة الاسير الأمني...
استضافت جامعة القدس حفل تكريم جائزة القدس للإبداع والتميز للفائزين من أصحاب...
أعلنت السلطات الاسرائيلية، فرض طوق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع...
أكد مركز اسرى فلسطين للدراسات بان الاوضاع في سجون الجنوب تشهد توتر شديد وتتجه نحو...