توثيق, اطلاق, نار, كثيف, على, محل, تجاري, في, سخنين,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل :"الليلة الماضية تم اطلاق نار كثيف على محل تجاري في مدينة سخنين دون وقوع اصابات بشرية وتسبب اطلاق النار بوقوع اضرار في واجهة المحل ".

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .كما وافاد شهود عيان ان اطلاق النار استمر لدقائق معدودة مما ادى الى دب الرعب لدى السكان .