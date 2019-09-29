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توثيق اطلاق نار كثيف على محل تجاري في سخنين



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جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل :"الليلة الماضية تم اطلاق نار كثيف على محل تجاري في مدينة سخنين دون وقوع اصابات بشرية وتسبب اطلاق النار بوقوع اضرار في واجهة المحل ".


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

كما وافاد شهود عيان ان اطلاق النار استمر لدقائق معدودة مما ادى الى دب الرعب لدى السكان .




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