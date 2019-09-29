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اعتقال شابين من مجد الكروم بشبهة حيازة سلاح من طراز M-16



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:  يوم أمس (28/9) في وقت متأخر من الليل في إطار نشاط ميداني مبادر به لافراد الشرطة في قرية مجد الكروم ، ضبط في منطقة مفتوحة بالقرب من احدى المنازل سلاح مرتجل من طراز "M-16".

 في اطار التحقيق الذي تم فتحه، تم القاء القبض على مشتبَهَين (في العشرينات من العمر من مجد الكروم)، فبعد استجوابهما والتحقيق معها ستتم احالتهما صباح هذا اليوم (29/9) إلى محكمة الصلح في حيفا للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهما على ذمة التحقيق.

اعتقال شابين من مجد الكروم بشبهة حيازة سلاح من طراز M-16




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