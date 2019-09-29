الطقس:اجواء, غائمة, جزئياً, ولا, يطرأ, تغيير, على, درجات, الحرارة,

اليوم الاحد يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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مصرع الشاب فادي ابو كليب من حيفا في حادث طرق مروع 2019-09-28 | 21:35:50 لقي الشاب فادي كامل ابو كليب(38عاماً)من حيفا مصرعه جراء حادث طرق مروع عصر السبت على...

رئيس بلدية سخنين:لا يمكن أن يغرق الفريق أكثر,على الإدارة تحمُّل المسؤولية وعدم إلقائها على الآخرين 2019-09-28 | 19:07:54 جاء في بيان صادر عن رئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت ابو ريا:نظراً للحالة التي وصل...

وقفة احتجاجية امام مركز شرطة كفركنا احتجاجاً على التقصير في مكافحة الجريمة 2019-09-28 | 19:03:18 تظاهر العشرات من اهالي كفركنا عصر اليوم السبت امام محطة الشرطة في البلدة احتجاجاً...

مجلس الطلاب والشبیبة البلدي - ام الفحم"تعلیق الاضراب المقرر یوم الاحد" 2019-09-28 | 19:01:18 استمرارا لقرار الاضراب والذي بادرنا له نحن مجلس الطلاب والشبیبة البلدي لحرصنا...

اصابة خطيرة جراء انقلاب مركبة في رهط 2019-09-28 | 16:00:50 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:يحقق خبراء حوادث...

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‏الجلبوع يضم حافلتين جديدتين لمجموعة الحافلات‎ 2019-09-28 | 14:20:19 ضم المجلس الإقليمي الجلبوع، لمجموعة الحافلات الخاصة به، حافلتين جديدتين، وذلك...

رهط تفجع بوفاة الشاب وليد ابو جامع اثر مرض عضال 2019-09-28 | 12:36:12 فجعت مدينة رهط بوفاة المأسوف على شبابه وليد سليمان أبو جامع عن عمر يناهز 25 عامًا...

الناصرة: اكاديمية الفرينج للتمثيل تقترب من افتتاح سنتها الدراسية الاولى 2019-09-28 | 12:34:43 تقترب اكاديمية الفرينح لفنون التمثيل في الناصرة، هذه الايام، من اجراء امتحانها /...