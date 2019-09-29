الريال, وأتلتيكو, مدريد, يقتسمان, نقطة, التعادل, في, ديربي, سلبي,

حسم التعادل السلبي، ديربي مدينة مدريد بين الريال ومضيفه أتلتيكو مدريد، الذي أقيم اليوم السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الروخيبلانكوس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب الليجا، وارتقى أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث، وفي رصيده 14 نقطة.