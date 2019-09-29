فرض, طوق, امني, شامل, على, المناطق, الفلسطينية, خلال, عيد, راس, السنة, العبرية,

عشية حلول راس السنة العبرية الجديدة، يُفرض طوق أمني شامل على المناطق الفلسطينية اعتبارا من منتصف الليلة وحتى منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء المقبلة. ولن يُسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل الا في الحالات الإنسانية، وبعد مصادقة منسق الأعمال في المناطق على ذلك.

وافيد ان قوات شرَطية معززة ستنتشر في انحاء البلاد اعتبارا من يوم غد، للحفاظ على الامن خلال عيد راس السنة.وسيتم فرض طوق امني شامل وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال الأعياد اليهودية القريبة