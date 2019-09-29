تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-28 21:35:50 مصرع الشاب فادي ابو كليب من حيفا في حادث طرق مروع |  2019-09-28 19:07:54 رئيس بلدية سخنين:لا يمكن أن يغرق الفريق أكثر,على الإدارة تحمُّل المسؤولية وعدم إلقائها على الآخرين |  2019-09-28 19:03:18 وقفة احتجاجية امام مركز شرطة كفركنا احتجاجاً على التقصير في مكافحة الجريمة |  2019-09-28 19:01:18 مجلس الطلاب والشبیبة البلدي - ام الفحم"تعلیق الاضراب المقرر یوم الاحد" |  2019-09-28 16:05:38 عشرات القتلى جراء الفيضانات شمالي الهند |  2019-09-28 16:03:55 فتح: سنواصل المقاومة على نهج ابو مازن |  2019-09-28 16:00:50 اصابة خطيرة جراء انقلاب مركبة في رهط |  2019-09-28 14:20:19 ‏الجلبوع يضم حافلتين جديدتين لمجموعة الحافلات‎ |  2019-09-28 14:18:45 ايران تتوعد اسرائيل باستخدام أسلحة لم يعلن عنها بعد |  2019-09-28 12:36:12 رهط تفجع بوفاة الشاب وليد ابو جامع اثر مرض عضال |  2019-09-28 12:34:43 الناصرة: اكاديمية الفرينج للتمثيل تقترب من افتتاح سنتها الدراسية الاولى |  2019-09-28 12:31:15 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في النقب |  2019-09-28 07:00:39 الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة |  2019-09-28 07:00:27 محادثة غريبة تثير الغموض حول مستقبل مبابي |  2019-09-28 07:00:08 100% من الأطباء الذين شاركوا في دورة جمعية أطباء الأسنان العرب، نجحوا بالامتحان الحكومي‎ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طاقما المفاوضات الائتلافية من ازرق ابيض والليكود يعودان الى الاجتماع اليوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعود طاقما التفاوض عن حزب ازرق ابيض والليكود الى الاجتماع صباح الاحد في مقر الكنيست في مسعى لتحقيق تقدم يفضي الى تشكيل حكومة وحدة .علما بان جولة المفاوضات السابقة آلت الى طريق مسدود ، وفي حال فشلت هذه المساعي فلا يُستبعد ان تجرى جولة ثالثة من الانتخابات.

حزب اسرائيل بيتنا سينضم الى المفاوضات اذا تلقى دعوة من رئيس الوزراء بهذا الخصوص 

وأفاد تلفاز كان ان مصادر في حزب إسرائيل بيتنا قالت ان هناك استعدادا للانضمام الى عملية التفاوض الائتلافي في حال عرض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مثل هذا الاقتراح على رئيس الحزب افيغدور ليبرمان. وذكرت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ان نتانياهو قد يعيد التفويض لتشكيل الحكومة الى رئيس الدولة في حال الت المفاوضات الى طريق مسدود
طاقما المفاوضات الائتلافية من ازرق ابيض والليكود يعودان الى الاجتماع اليوم




كلمات متعلقة

طاقما, المفاوضات, الائتلافية, من, ازرق, ابيض, والليكود, يعودان, الى, الاجتماع, اليوم,

تابعونــا

مصرع الشاب فادي ابو كليب من حيفا في حادث طرق مروع مصرع الشاب فادي ابو كليب من حيفا في حادث طرق مروع 2019-09-28 | 21:35:50

لقي الشاب فادي كامل ابو كليب(38عاماً)من حيفا مصرعه جراء حادث طرق مروع عصر السبت على...

رئيس بلدية سخنين:لا يمكن أن يغرق الفريق أكثر,على الإدارة تحمُّل المسؤولية وعدم إلقائها على الآخرين رئيس بلدية سخنين:لا يمكن أن يغرق الفريق أكثر,على الإدارة تحمُّل المسؤولية وعدم إلقائها على الآخرين 2019-09-28 | 19:07:54

جاء في بيان صادر عن رئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت ابو ريا:نظراً للحالة التي وصل...

وقفة احتجاجية امام مركز شرطة كفركنا احتجاجاً على التقصير في مكافحة الجريمة وقفة احتجاجية امام مركز شرطة كفركنا احتجاجاً على التقصير في مكافحة الجريمة 2019-09-28 | 19:03:18

تظاهر العشرات من اهالي كفركنا عصر اليوم السبت امام محطة الشرطة في البلدة احتجاجاً...

مجلس الطلاب والشبیبة البلدي - ام الفحم"تعلیق الاضراب المقرر یوم الاحد" مجلس الطلاب والشبیبة البلدي - ام الفحم"تعلیق الاضراب المقرر یوم الاحد" 2019-09-28 | 19:01:18

استمرارا لقرار الاضراب والذي بادرنا له نحن مجلس الطلاب والشبیبة البلدي لحرصنا...

اصابة خطيرة جراء انقلاب مركبة في رهط اصابة خطيرة جراء انقلاب مركبة في رهط 2019-09-28 | 16:00:50

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:يحقق خبراء حوادث...

عين ماهل تشارك في حملة طبيّة للأهل في غزة عين ماهل تشارك في حملة طبيّة للأهل في غزة 2019-09-28 | 14:22:44

للسنة الثانية على التوالي, تتألق قرية عين ماهل في حملة "ومن أحياها"  القطرية...

‏الجلبوع يضم حافلتين جديدتين لمجموعة الحافلات‎ ‏الجلبوع يضم حافلتين جديدتين لمجموعة الحافلات‎ 2019-09-28 | 14:20:19

ضم المجلس الإقليمي الجلبوع، لمجموعة الحافلات الخاصة به، حافلتين جديدتين، وذلك...

رهط تفجع بوفاة الشاب وليد ابو جامع اثر مرض عضال رهط تفجع بوفاة الشاب وليد ابو جامع اثر مرض عضال 2019-09-28 | 12:36:12

فجعت مدينة رهط بوفاة المأسوف على شبابه وليد سليمان أبو جامع عن عمر يناهز 25 عامًا...

الناصرة: اكاديمية الفرينج للتمثيل تقترب من افتتاح سنتها الدراسية الاولى الناصرة: اكاديمية الفرينج للتمثيل تقترب من افتتاح سنتها الدراسية الاولى 2019-09-28 | 12:34:43

تقترب اكاديمية الفرينح لفنون التمثيل في الناصرة، هذه الايام، من اجراء امتحانها /...

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في النقب اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في النقب 2019-09-28 | 12:31:15

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:اثر تلقي بلاغ حول شاب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ممتلكات قرية كفر مندا عامة اضرار استنكار مجهولون مجلس محلي كريات انا طعن شاب يهودي اصابة جنائي ظن انه عربي انتقام ضبط اسلحة في ام الفحم اعتقال اب ابنه تفتبش بيت وسيم خطبا قرية الرينة اتهام لائحة محكمة تأييد تنظيم داعش الارهابي فيسبوك نشر منشورات مشتبه دبورية شخصية انتحال تقمص شخصية طبيب قسم طوارئ في مستشفى تل هشومير رومانيا طب تعليم طب دراسة طلاب حوادث عمل حوادث طرق دير حنا اللد رهط قريناوي زبيدي مجدي سالم نشأت ملحم مساعدة مد يد العون اتهام 3 شبان عرعره قرية عملية تل ابيب عواصف رعدية امطار غزيرة مصحوبة اضرار تطاير اجسام سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة لقاء جمهور كلنا صوتهم مسيرة الخصريين حيفا مظاهرة مشاركة واسعة محمد احمد اسدي دير الاسد يلهوان فيديو مؤثر شقيقان طفلان نسيا داخل سيارة تفتيش حتى لو لم تكن مشتبها الشرطة السماح قراءة اولى قانون سمر قبطي منع تأخير تفتيش مطار اسرائيل بن غوريون الدولي كولومبيا ممثلة الجش قرية اضاءة شجرة الميلاد مسيرة كشفية سقط من ارتفاع كفر مندا اسعاف مستشفى متوسطة قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com