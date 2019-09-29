طاقما, المفاوضات, الائتلافية, من, ازرق, ابيض, والليكود, يعودان, الى, الاجتماع, اليوم,

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لقي الشاب فادي كامل ابو كليب(38عاماً)من حيفا مصرعه جراء حادث طرق مروع عصر السبت على...
جاء في بيان صادر عن رئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت ابو ريا:نظراً للحالة التي وصل...
تظاهر العشرات من اهالي كفركنا عصر اليوم السبت امام محطة الشرطة في البلدة احتجاجاً...
استمرارا لقرار الاضراب والذي بادرنا له نحن مجلس الطلاب والشبیبة البلدي لحرصنا...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:يحقق خبراء حوادث...
للسنة الثانية على التوالي, تتألق قرية عين ماهل في حملة "ومن أحياها" القطرية...
ضم المجلس الإقليمي الجلبوع، لمجموعة الحافلات الخاصة به، حافلتين جديدتين، وذلك...
فجعت مدينة رهط بوفاة المأسوف على شبابه وليد سليمان أبو جامع عن عمر يناهز 25 عامًا...
تقترب اكاديمية الفرينح لفنون التمثيل في الناصرة، هذه الايام، من اجراء امتحانها /...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:اثر تلقي بلاغ حول شاب...