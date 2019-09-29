طاقما, المفاوضات, الائتلافية, من, ازرق, ابيض, والليكود, يعودان, الى, الاجتماع, اليوم,

يعود طاقما التفاوض عن حزب ازرق ابيض والليكود الى الاجتماع صباح الاحد في مقر الكنيست في مسعى لتحقيق تقدم يفضي الى تشكيل حكومة وحدة .علما بان جولة المفاوضات السابقة آلت الى طريق مسدود ، وفي حال فشلت هذه المساعي فلا يُستبعد ان تجرى جولة ثالثة من الانتخابات.

حزب اسرائيل بيتنا سينضم الى المفاوضات اذا تلقى دعوة من رئيس الوزراء بهذا الخصوصوأفاد تلفاز كان ان مصادر في حزب إسرائيل بيتنا قالت ان هناك استعدادا للانضمام الى عملية التفاوض الائتلافي في حال عرض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مثل هذا الاقتراح على رئيس الحزب افيغدور ليبرمان. وذكرت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ان نتانياهو قد يعيد التفويض لتشكيل الحكومة الى رئيس الدولة في حال الت المفاوضات الى طريق مسدود