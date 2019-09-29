تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-28 21:35:50 مصرع الشاب فادي ابو كليب من حيفا في حادث طرق مروع |  2019-09-28 19:07:54 رئيس بلدية سخنين:لا يمكن أن يغرق الفريق أكثر,على الإدارة تحمُّل المسؤولية وعدم إلقائها على الآخرين |  2019-09-28 19:03:18 وقفة احتجاجية امام مركز شرطة كفركنا احتجاجاً على التقصير في مكافحة الجريمة |  2019-09-28 19:01:18 مجلس الطلاب والشبیبة البلدي - ام الفحم"تعلیق الاضراب المقرر یوم الاحد" |  2019-09-28 16:05:38 عشرات القتلى جراء الفيضانات شمالي الهند |  2019-09-28 16:03:55 فتح: سنواصل المقاومة على نهج ابو مازن |  2019-09-28 16:00:50 اصابة خطيرة جراء انقلاب مركبة في رهط |  2019-09-28 14:20:19 ‏الجلبوع يضم حافلتين جديدتين لمجموعة الحافلات‎ |  2019-09-28 14:18:45 ايران تتوعد اسرائيل باستخدام أسلحة لم يعلن عنها بعد |  2019-09-28 12:36:12 رهط تفجع بوفاة الشاب وليد ابو جامع اثر مرض عضال |  2019-09-28 12:34:43 الناصرة: اكاديمية الفرينج للتمثيل تقترب من افتتاح سنتها الدراسية الاولى |  2019-09-28 12:31:15 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في النقب |  2019-09-28 07:00:39 الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة |  2019-09-28 07:00:27 محادثة غريبة تثير الغموض حول مستقبل مبابي |  2019-09-28 07:00:08 100% من الأطباء الذين شاركوا في دورة جمعية أطباء الأسنان العرب، نجحوا بالامتحان الحكومي‎ |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نصر الله: المعادلة تغيّرت مع إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن معرفة الحزب الجيدة بالداخل الإسرائيلي تمثل نقطة قوة. وأشار نصر الله إلى أنهم "يقرأون بشكل دائم إسرائيل وعقلها وثقافتها وتقاليدها وعاداتها ونقاط قوتها ونقاط ضعفها وتطوراتها وأحداثها".  وتابع، في لقاء مع مجلة "مسير" الإيرانية، إن "الحزب يحصل على المعلومات اللازمة التي يحتاج إليها في أي حرب مقبلة أو عمل إسرائيلي يمكن أن يقوم به العدو".وذكر أن "الحزب يواكب كل الأحداث في كيان العدو الإسرائيلي، وتطورات ما يجري لديهم"، لافتا إلى أهمية متابعة هذه المعلومات بإجراء عمليات تقييم وتحقيق ودراسة لها وأخذ استنتاجات منها.  وأضاف "نحن نعلم كيف يفكرون وماذا يحبون وماذا يكرهون وبماذا يتأثرون وما هي الانقسامات القائمة والخلافات السياسية والخلافات الحزبية والخلافات الدينية الموجودة عندهم، وتقييم القيادات السياسية والعسكرية"، قائلا "هذا كلّه نواكبه ومتوفّر لدينا". ولفت إلى أن المعلومات التي بحوزته تمنحه قدرا كبيرا في كيفية التعاطي مع إسرائيل ومواجهتها.  وعن مستجدات الوضع في جنوب لبنان، قال نصر الله "العدو الآن في موقع الدفاع. دائما كنا في موقع الدفاع، الآن نحن في موقع الهجوم، نحن نهددهم بأننا سندخل إلى فلسطين المحتلة".
نصر الله: المعادلة تغيّرت مع إسرائيل




كلمات متعلقة

نصر, الله:, المعادلة, تغيّرت, مع, إسرائيل,

تابعونــا

عشرات القتلى جراء الفيضانات شمالي الهند عشرات القتلى جراء الفيضانات شمالي الهند 2019-09-28 | 16:05:38

أكد مسؤولون محليون أن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم واضطر آلاف آخرون إلى ترك مناطقهم...

ايران تتوعد اسرائيل باستخدام أسلحة لم يعلن عنها بعد ايران تتوعد اسرائيل باستخدام أسلحة لم يعلن عنها بعد 2019-09-28 | 14:18:45

حذر الحرس الثوري الإيراني إسرائيل من مغبة شن أي هجوم على إيران، متوعدا بالرد...

وفد استخباراتي مصري زار إسرائيل سرًا لبحث غزّة وفد استخباراتي مصري زار إسرائيل سرًا لبحث غزّة 2019-09-28 | 07:00:50

جرى وفد استخباراتي مصري، الخميس، لقاءات سريّة في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة...

السعودية تقدم 50 مليون دولار للأونروا السعودية تقدم 50 مليون دولار للأونروا 2019-09-28 | 07:00:15

أعلن إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير خارجية المملكة العربية السعودية في السادس...

روحاني: واشنطن عرضت علينا رفع العقوبات مقابل إجراء محادثات روحاني: واشنطن عرضت علينا رفع العقوبات مقابل إجراء محادثات 2019-09-27 | 18:59:50

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة عرضت رفع جميع...

السيسي عن دعوات التظاهرات: "الموضوع لا يستحق" السيسي عن دعوات التظاهرات: "الموضوع لا يستحق" 2019-09-27 | 13:52:34

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، أن الدعوة للتظاهرات لا تدعو...

اليوم.. فيسبوك تبدأ إخفاء أعداد الإعجاب والتعليقات اليوم.. فيسبوك تبدأ إخفاء أعداد الإعجاب والتعليقات 2019-09-27 | 08:30:18

في تجربة أولية تستجيب، بشكل أو آخر، لمطالب مجموعات مكافحة البلطجة على منصة...

عباس : سأدعو لانتخابات عامة في الضفة وغزة والقدس عباس : سأدعو لانتخابات عامة في الضفة وغزة والقدس 2019-09-27 | 07:27:31

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إنه في حال أقدمت إسرائيل على ضم غور...

هزة أرضية بقوة 5.8 درجات تضرب إسطنبول هزة أرضية بقوة 5.8 درجات تضرب إسطنبول 2019-09-26 | 14:27:39

تعرضت مدينة إسطنبول التركية لهزة أرضية قوية، اليوم الخميس، بعد أن كانت المدينة...

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك 2019-09-26 | 13:19:35

أعلنت عائلة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، عن وفاة الأخير عن عمر يناهز 86 سنة،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا المكر ساحة بيت اعتقال مشتبه حيازة مخدرات كلغم حشيش الشرطة تفتيش منزل بيت بث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي الشاب محمد اسعد صالح سليمان وفاة متأثرا بجراحه الخطيرة جلبواع شعارات تعايش عرب يهود حياة مشتركة وقفة ضياء زبيدي محمد القريناوي مصرع طالبي طب رومانيا حادث طرق مروع تخليص شاب حيفا علق سطح عمارة حريق احتراق شقة سكينة مدينة اطفاء اخماد طمرة هدم بيت عمر ياسين الشرطة قوات كبيرة المهندس المقاول ابراهيم الياس عبود اثر مرض عضال الناصرة مدينة وفاة السفر الى تونس ارهاب يهود مواطنين عدم مناشدة عمليات لاغ بعومر احتفالات مكافحة الارهاب فسوطة اضاءة شجرة الميلاد يوم السبت كنيسة مار الياس احتفال تستعد استعدادات رسم جدارية جدار بيت عائلة يوسف عبد الخلق الناصرة الجبهة الشبيبة الشيوعيةكفر قاسم حادث انقلاب خلاط باطون اصابة سائق اطلاق نار مجهول الشرطة اسعاف متوسطة تخليص شاب عامل سقط بئر عميق ورشة نتانيا اطفاء انقاذ المستشفى ثلوج تعطيل دراسة تساقط حرفيش الجش الجرمق بيت جن قرى الجليل الاعلى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com