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مصرع الشاب فادي ابو كليب من حيفا في حادث طرق مروع



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الشاب فادي كامل ابو كليب(38عاماً)من حيفا مصرعه جراء حادث طرق مروع عصر السبت على شارع 75 قرب مفرق الياجور .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب بجراح بالغة الخطورة الى مستشفى رمبام في حيفا وفشلت الطواقم الطبية في انقاذ حياته .

الشرطة باشرت التحقيق .
مصرع الشاب فادي ابو كليب من حيفا في حادث طرق مروع




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