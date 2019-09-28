مصرع, الشاب, فادي, ابو, كليب, من, حيفا, في, حادث, طرق, مروع,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب بجراح بالغة الخطورة الى مستشفى رمبام في حيفا وفشلت الطواقم الطبية في انقاذ حياته .الشرطة باشرت التحقيق .

لقي الشاب فادي كامل ابو كليب(38عاماً)من حيفا مصرعه جراء حادث طرق مروع عصر السبت على شارع 75 قرب مفرق الياجور .

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