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رئيس بلدية سخنين:لا يمكن أن يغرق الفريق أكثر,على الإدارة تحمُّل المسؤولية وعدم إلقائها على الآخرين



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جاء في بيان صادر عن رئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت ابو ريا:نظراً للحالة التي وصل إليها فريقنا الغالي، قمت اليوم بعقد جلسة عاجلة خاصة مع مدير الفريق الأخ محمد أبو يونس لتوضيح الأمور ومسارها.  هذا وكان قد أعلمنا الأخ محمد أبو  يونس أنّ إدارة الفريق ستقوم باتخاذ قرار نهائي اليوم يحدّد مسؤولياتها وقراراتها، وإعلام الجمهور بما توصلت إليه عبر مؤتمر صحفي.


وبعد سماعنا لما تقدم به الأخ محمد أبو يونس وما طرحه في المؤتمر الصحفي، نرى أن ما تقدم به غير كافٍ، وبكلمات أخرى إبقاء الوضع على ما هو عليه، وهذا أمر غير مقبول. برأينا لا يمكن أن  نسمح أن يستمر الفريق بالغرق أكثر، وعلى مدير الفريق سماع نبض الشارع في سخنين وعدم المجازفة أكثر بمستقبل الفريق، وإلا ستكون المسؤولية عليه أكبر بكثير.

وتعقيباً على ما قاله أبو يونس خلال المؤتمر الصحفي حول كلّ ما يخص دعم البلدية للفريق، أؤكد أن البلدية قدّمت مساعدة قرابة مليون شاقل للفريق هذا العام كما تعهدت سابقًا، والأوراق تثبت أن البلدية دعمت الفريق بشكل غير مسبوق مقارنة مع سنين سابقة. وعلى الأخ محمد أبو يونس أن يعلم أن الملعب وميزانيات ترميماته هي ملك لبلدية سخنين وأهل سخنين، وليست ملكًا للفريق وإدارته، وأن الاتفاقية غير القانونية التي ذكرها أبو يونس وقام بموجبها بطلب تمرير ميزانية من سلطة الجليل والنقب هي ميزانية تطوير وترميم للملعب وليست ميزانية دفع أجور لاعبين أو سيولة، ورغم أن البلدية ترغب بمساعدة الفريق، إلا أنها لن تقوم بمخالفة القانون. وأبو يونس يعلم جيّداً ان البلدية وإدارتها قدمت طلبًا حول الأمر، والوزارة رفضت بشكل قاطع تمرير الأموال المذكورة لعدم قانونية الأمر. 
عدا عن ذلك، الفريق مشكلته اليوم أكبر من كونها مالية وهذا واضح للعيان، الفريق بحاجة لروح جديدة تقرّب القلوب من الفريق وتجمع الجمهور مجدداً حول الفريق، وتحفز اللاعبين والمدربين ليقاتلوا على أرض الملعب من أجل الفريق وجمهوره.  من طرفي أعلمكم وأعاهدكم أنني قمت وسأقوم بكلّ ما أستطيع من أجل الفريق ومن أجل إعادته للمسار الصحيح مهما كلّف الأمر، وأن أبواب الفريق مفتوحة للجميع. نشكر الأخ محمد أبو يونس على كلّ ما قدَّمه لفريق اتحاد أبناء سخنين، ولا أعتقد أن هناك من ينكر سنوات نجاحه، ولكن للأسف حصل ما حصل، وهذا أمر يحصل مع جميع الفرق، فالكثير منهم وصل إلى البطولات، ومن ثم أخفق، والأخ محمد لن يكون أولهم ولا آخرهم.
رئيس بلدية سخنين:لا يمكن أن يغرق الفريق أكثر,على الإدارة تحمُّل المسؤولية وعدم إلقائها على الآخرين




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