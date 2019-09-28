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وقفة احتجاجية امام مركز شرطة كفركنا احتجاجاً على التقصير في مكافحة الجريمة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تظاهر العشرات من اهالي كفركنا عصر اليوم السبت امام محطة الشرطة في البلدة احتجاجاً على تقصير الشرطة في مكافحة الجريمة في الوسط العربي وذلك بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والمجلس المحلي .


شارك في الوقفة الاحتجاجية العشرات من الاهالي ورئيس المجلس المحلي د.يوسف عواودة وعدد من اعضاء المجلس المحلي وشخصيات من البلدة .

وقد رفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف مطالبين الشرطة بالتحرك فوراً لمكافحة العنف والجريمة في البلدات العربية .




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