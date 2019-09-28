استمرارا لقرار الاضراب والذي بادرنا له نحن مجلس الطلاب والشبیبة البلدي لحرصنا على سلامة وامن زملائنا وكخطوة اعتراض وحداد على إثر حادثي القتل التي حدثتا خلال الأسبوع الماضي، تم دعوتنا من قبل رئیس بلدیة ام الفحم الدكتور سمیر محامید ونائبه الدكتور علي خلیل لجلستین طارئتین لبحث قرار الاضراب والبدائل التي یمكن طرحهااشترك في جلستنا الیوم بالإضافة لرئیس البلدیة ونائبه كل من رؤساء أقسام البلدیة التابعة لسلك التعلیم، وموظفین كبار وعدد من مندوبین عن لجنة أولیاء أمور الطلاب.

اثمرت الجلسة عن خطوات واقتراحات عملیة مباركة ستمرر بمدارسنا ابتداء من الغد، وناكد أننا نحن مجلس الطلاب والشبیبة البلدي ندعم قرار البلدیة المنبثق عن الجلسة ونشكر كل من تواجد وقدم الدعم وعلیه فإننا نلتزم بقرار البلدیة ونقرر تعلیق الاضراب حالیا ویكون غدا یوم تعلیمي بمنهاج خاص یرقى لمستوى الحدث، مع حرصنا.على متابعة تنفیذ النقاط المقترحة في بیاننا السابق وبیان البلدیة