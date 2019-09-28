عشرات القتلى جراء الفيضانات شمالي الهند

أكد مسؤولون محليون أن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم واضطر آلاف آخرون إلى ترك مناطقهم بسبب فيضانات عارمة سببتها أمطار غزيرة هطلت على ولاية أتر برديش شمال الهند.وذكر نائب رئيس سلطة إدارة الكوارث في الولاية، رافيندرا براتاب ساهي، في حديث لـ"فرانس برس" اليوم السبت، أن السلطات المحلية وثقت 44 حالة وفاة حتى الساعات المتأخرة من أمس السبت، مشيرا إلى أن السلطات تركز على جهود الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة.وأشار المسؤول إلى أن آلاف المواطنين تم إجلاؤهم إلى ملاجئ خاصة وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة جديدة على معظم المناطق المنكوبة في الولاية خلال الساعات الـ48 المقبلة.وحسب مسؤولين ووسائل إعلام محلية، تتراوح أسباب الوفيات بين الغرق وانهيار الجدران والصاعقة ولدغات الثعابين.وفي وقت سابق من الأسبوع، أودت الفيضانات بأرواح 17 شخصا على الأقل في ولاية ماهاراشترا غربي البلاد.وتعد الأمطار الموسمية مصدرا مهما للمياه في البلاد لكنها تقتل سنويا مئات الهنود."