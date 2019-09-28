تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-28 19:07:54 رئيس بلدية سخنين:لا يمكن أن يغرق الفريق أكثر,على الإدارة تحمُّل المسؤولية وعدم إلقائها على الآخرين |  2019-09-28 19:03:18 وقفة احتجاجية امام مركز شرطة كفركنا احتجاجاً على التقصير في مكافحة الجريمة |  2019-09-28 19:01:18 مجلس الطلاب والشبیبة البلدي - ام الفحم"تعلیق الاضراب المقرر یوم الاحد" |  2019-09-28 16:05:38 عشرات القتلى جراء الفيضانات شمالي الهند |  2019-09-28 16:03:55 فتح: سنواصل المقاومة على نهج ابو مازن |  2019-09-28 16:00:50 اصابة خطيرة جراء انقلاب مركبة في رهط |  2019-09-28 14:20:19 ‏الجلبوع يضم حافلتين جديدتين لمجموعة الحافلات‎ |  2019-09-28 14:18:45 ايران تتوعد اسرائيل باستخدام أسلحة لم يعلن عنها بعد |  2019-09-28 12:36:12 رهط تفجع بوفاة الشاب وليد ابو جامع اثر مرض عضال |  2019-09-28 12:34:43 الناصرة: اكاديمية الفرينج للتمثيل تقترب من افتتاح سنتها الدراسية الاولى |  2019-09-28 12:31:15 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في النقب |  2019-09-28 07:00:39 الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة |  2019-09-28 07:00:27 محادثة غريبة تثير الغموض حول مستقبل مبابي |  2019-09-28 07:00:08 100% من الأطباء الذين شاركوا في دورة جمعية أطباء الأسنان العرب، نجحوا بالامتحان الحكومي‎ |  2019-09-28 07:01:59 النائب جبارين: ايلول الاسود في مجتمعنا جراء الجريمة‎ |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فتح: سنواصل المقاومة على نهج ابو مازن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بذكرى انتفاضة الأقصى الباسلة التي انطلقت في مثل هذا اليوم من عام 2000 انه بصمودنا وثباتنا سنفشل كل المؤامرات والحرية قادمة لا محالة.  واشارت "فتح" في بيان لها اليوم السبت، الى ان انتفاضة الأقصى جاءت ردا شعبيا فلسطينيا على الظلم والعدوان على الشعب والارض والقدس والمقدسات، ورفضا فلسطينيا قاطعا للاحتلال الاسرائيلي بكل اشكاله.  واوضحت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة لمناسبة الذكرى الـ19 لانتفاضة الأقصى الشعبية الباسلة، ان الانتفاضة جاءت ردا فلسطينيا على اقتحام مجرم الحرب شارون ومعه جيش الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، وردا على المحاولات الاسرائيلية والأميركية لفرض حلول على الشعب الفلسطيني لا تلبي حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.واكدت "فتح" بهذه الذكرى انها ستواصل الكفاح على نفس النهج ونفس المواقف، متمسكة بالثوابت الوطنية، التي كرستها القيادة لفتح وللشعب الفلسطيني، مشيرة الى المواقف الصلبة للرئيس ابو مازن في رفض ما يطلق عليه صفقة القرن، التي نشهد هذه الايام سقوطها وفشلها المدوي، ومواقفه الصلبة في مواجهة الابتزاز الإسرائيلي بما يتعلق بمخصصات أسر الشهداء والأسرى.وتوجهت الحركة بتحية إجلال وإكرام لشهداء انتفاضة الاقصى وكافة شهداء شعبنا الفلسطيني، وتحية تقدير وإعجاب لأسرنا الابطال الصامدين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.ودعت "فتح" جماهير شعبنا الى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة الممارسات الاسرائيلية العنصرية وتمادي حكومة اليمين الفاشي في تجاهل حقوقنا الوطنية المشروعة، ومحاولاتها لفرض امر واقع بالقوة لنسف حل الدولتين، مستغلة الدعم غير المحدود لإدارة الرئيس ترمب، التي تتبنى الاهداف الصهيونية بشكلها العنصري بالكامل.واكدت الحركة ان ارادة الشعب الفلسطيني الوطنية الحرة لن تنكسر، وان الشعب الفلسطيني سيواصل كفاحه الوطني بصلابة وقوة حتى ينال حريته واستقلاله الوطني.
فتح: سنواصل المقاومة على نهج ابو مازن




كلمات متعلقة

فتح:, سنواصل, المقاومة, على, نهج, ابو, مازن,

تابعونــا

غزة تستعد لجمعة "مخيمات لبنان" غزة تستعد لجمعة "مخيمات لبنان" 2019-09-20 | 12:30:17

تستعد جماهير غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة الحاشدة والفاعلة في جمعة "مخيمات لبنان"...

مستوطنون يقتحمون منطقة جدور الأثرية في بلدة بيت أمر بالخليل مستوطنون يقتحمون منطقة جدور الأثرية في بلدة بيت أمر بالخليل 2019-09-20 | 11:05:41

اقتحم عشرات المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، منطقة...

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة 2019-09-18 | 20:24:09

دوت صافرات الانذار الليلة في مستوطنات غلاف غزة . وقالت مصادر اسرائيلية ان...

الجبهة الشعبية الفلسطينية: نتائج وخيمة إذا انضمت القائمة العربية إلى قوائم صهيونية الجبهة الشعبية الفلسطينية: نتائج وخيمة إذا انضمت القائمة العربية إلى قوائم صهيونية 2019-09-18 | 17:09:51

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "أن نتائج انتخابات الاحتلال بغض النظر عن تقدم...

نشر نتائج أولية لتشريح جثة الاسير الفلسطيني بسام السايح نشر نتائج أولية لتشريح جثة الاسير الفلسطيني بسام السايح 2019-09-16 | 21:53:11

اكد معهد الطب العدلي في أبو كبير انه ما من خلفية جنائية وراء وفاة الاسير الأمني...

جائزة القدس للإبداع والتميز تكرّم المبدعين المقدسيين في جامعة القدس جائزة القدس للإبداع والتميز تكرّم المبدعين المقدسيين في جامعة القدس 2019-09-16 | 17:09:04

استضافت جامعة القدس حفل تكريم جائزة القدس للإبداع والتميز للفائزين من أصحاب...

إغلاق الضفة ومعابر القطاع بدءا من منتصف الليلة إغلاق الضفة ومعابر القطاع بدءا من منتصف الليلة 2019-09-16 | 17:04:16

أعلنت السلطات الاسرائيلية، فرض طوق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع...

توتر شديد في سجون الجنوب والاوضاع تتجه نحو التصعيد توتر شديد في سجون الجنوب والاوضاع تتجه نحو التصعيد 2019-09-12 | 23:46:36

أكد مركز اسرى فلسطين للدراسات بان الاوضاع في سجون الجنوب تشهد توتر شديد وتتجه نحو...

النائب العام الفلسطيني:اسراء غريب لم تسقط من شرفة المنزل بل قتلت نتيجة تعرضها للضرب المبرح النائب العام الفلسطيني:اسراء غريب لم تسقط من شرفة المنزل بل قتلت نتيجة تعرضها للضرب المبرح 2019-09-12 | 10:29:30

أعلن النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، خلال مؤتمر صحفي بخصوص قضية الشابة...

طائرات اسرائيلية تقصف قطاع غزة طائرات اسرائيلية تقصف قطاع غزة 2019-09-11 | 23:55:49

شنت طائرات اسرائيلية، الليلة سلسلة غارات على قطاع غزة. وذكرت وكالة الانباء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الطفلة مريم ابو جودة 7 سنوات مصرع دهس حادث الكسيفة تل عراد النقب سفريات احتراق حريق اشتعال النار كراج سيارات قطع غيار قرية اكسال دبورية اضرار جسيمة غرق دلو اصابة طفل رضيع شقيب السلام سقط النقب مستشفى شرطة صلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار كفر مندا جثة شابة 19 عاما حرش قرب البلدة حناتون العثور شابين يافة الناصرة طعن عملية نيتهما اعتقال تمديد محكمة سكين حرق اطارات شرطة عرابة تظاهرة نصرة للمسجد الاقصى كفر ياسيف احتراق بيت مهجور مدرسة البيادر اطفاء اخماد حريق اضرار اصابات دون تشيلسي و باريس سان جيرماناحتراق سيارتين عكا محطة وقود استنفار اطفاء اخماد اشتعال الناصرة د بشارات علي سلام بلدية الناصرة سكري عصابة نصب احتيال عرعرة المثلث اكثر من مليون شيكل اعتقال بنوك زبائن طلاب مسيرة وقفات احتجاجية ام الفحم شعارات ضد العنف تنادي المحبة السلام التأخي لغة الحوارمصطفى نمر شعفاط اطلاق نار دهس عناصر امن القدس امن قوات الجيش تدشين شارع 6 مقطع مفترق عميعاد جولاني مسكنة بدون اشارات ضوئية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com