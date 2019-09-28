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اصابة خطيرة جراء انقلاب مركبة في رهط



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:يحقق خبراء حوادث الطرق في ملابسات حادث طرق خطير الذي وقع في المنطقة الصناعية رهط، حيث فقد سائق مركبة رباعية الدفع (باجي) السيطرة عليها واصطدم بعامود.

إثر حادث الطرق  أصيب السائق بإصابات بالغة (وفق مصادر طبية) وأحيل الى مشفى سوروكا لتلقي العلاج.




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