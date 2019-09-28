اصابة, خطيرة, جراء, انقلاب, مركبة, في, رهط,

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جاء في بيان صادر عن رئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت ابو ريا:نظراً للحالة التي وصل...
تظاهر العشرات من اهالي كفركنا عصر اليوم السبت امام محطة الشرطة في البلدة احتجاجاً...
استمرارا لقرار الاضراب والذي بادرنا له نحن مجلس الطلاب والشبیبة البلدي لحرصنا...
للسنة الثانية على التوالي, تتألق قرية عين ماهل في حملة "ومن أحياها" القطرية...
ضم المجلس الإقليمي الجلبوع، لمجموعة الحافلات الخاصة به، حافلتين جديدتين، وذلك...
فجعت مدينة رهط بوفاة المأسوف على شبابه وليد سليمان أبو جامع عن عمر يناهز 25 عامًا...
تقترب اكاديمية الفرينح لفنون التمثيل في الناصرة، هذه الايام، من اجراء امتحانها /...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:اثر تلقي بلاغ حول شاب...
يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها...
للسنة الثالثة على التوالي، 100% من الأطباء الذين شاركوا في دورة التحضير لامتحان...