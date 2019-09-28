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عين ماهل تشارك في حملة طبيّة للأهل في غزة



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للسنة الثانية على التوالي, تتألق قرية عين ماهل في حملة "ومن أحياها"  القطرية للأدوية والمساعدات الطبية للأهل في غزة والتي أطلقها الدكتور رائد فتحي من خلال صفخته على الفيسبوك وبالتعاون مع جمعيات "فكّر بغيرك" و "أطباء لحقوق الإنسان".

حيث انطلقت الحملة بقوة في شهر رمضان, بمبادرة مجموعة من الشباب  وبدعم كبير من أئمة المساجد وأهالي القرية الذين ساهموا بسخاء وكرم, حيث بغلت حصيلة التبرعات 210 آلاف شيكل.
الحملة القطرية التي شاركت فيها عدة بلدان وصلت حصيلة تبرعاتها إلى مليون و670 ألف شاقل, وقد تمّ استثمارها بشراء الأدوية والمعدات الطبية والأسرّة وحليب الأطفال, وذلك بإشراف لجنة طبية مختصة وبتنسيق مع المسؤولين عن الصحة في غزة.
هذا وقد شارك عدد من الممثلين عن القرية في عملية شراء الأدويىة وشحنها ومتابعة سير الإجراءات.
بارك الله في أموالكم وفي دعكم السخي, صدقاتكم هي جرعة أمل وبلسم حياة.




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