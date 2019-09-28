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‏الجلبوع يضم حافلتين جديدتين لمجموعة الحافلات‎



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ضم المجلس الإقليمي الجلبوع، لمجموعة الحافلات الخاصة به، حافلتين جديدتين، وذلك ضمن مشروع تعزيز قسم المواصلات بحافلات متطورة وجديدة.17 حافلة صفراء أصبح عدد حافلات الجلبوع، رئيس المجلس عوفيد نور تواجد للاطلاع على الحافلات الجديدة وشكر الطواقم على عملهم وأكد أهمية استمرار تطوير المواصلات في الجلبوع، وقد أثنى على السائقين الذين ينقلون نحو 5000 من المواطنين معظمهم من الطلاب والأطفال.

وتم تزويد الحافلتين بكاميرات وكافة معدات ومواصفات الأمان والراحة، بينها مثلًا USP   لشحن الهواتف في كل مقعد وأمور أخرى .




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