ايران, تتوعد, اسرائيل, باستخدام, أسلحة, لم, يعلن, عنها, بعد,

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جرى وفد استخباراتي مصري، الخميس، لقاءات سريّة في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة...
أعلن إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير خارجية المملكة العربية السعودية في السادس...
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة عرضت رفع جميع...
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، أن الدعوة للتظاهرات لا تدعو...
في تجربة أولية تستجيب، بشكل أو آخر، لمطالب مجموعات مكافحة البلطجة على منصة...
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إنه في حال أقدمت إسرائيل على ضم غور...
تعرضت مدينة إسطنبول التركية لهزة أرضية قوية، اليوم الخميس، بعد أن كانت المدينة...
أعلنت عائلة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، عن وفاة الأخير عن عمر يناهز 86 سنة،...
قامت محكمة العدل الأوروبية بإصدار قرار يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية...
قطعت محطة “ام اس إن بي سي” بثاً حياً للمؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس الأمريكي...