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رهط تفجع بوفاة الشاب وليد ابو جامع اثر مرض عضال



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فجعت مدينة رهط بوفاة المأسوف على شبابه وليد سليمان أبو جامع عن عمر يناهز 25 عامًا إثر مرض عضال لم يمهله طويلا.... رحمه الله واسكنه فسيح جناته.
رهط تفجع بوفاة الشاب وليد ابو جامع اثر مرض عضال




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