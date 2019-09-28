رهط, تفجع, بوفاة, الشاب, وليد, ابو, جامع, اثر, مرض, عضال,

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للسنة الثانية على التوالي, تتألق قرية عين ماهل في حملة "ومن أحياها" القطرية...
ضم المجلس الإقليمي الجلبوع، لمجموعة الحافلات الخاصة به، حافلتين جديدتين، وذلك...
تقترب اكاديمية الفرينح لفنون التمثيل في الناصرة، هذه الايام، من اجراء امتحانها /...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:اثر تلقي بلاغ حول شاب...
يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها...
للسنة الثالثة على التوالي، 100% من الأطباء الذين شاركوا في دورة التحضير لامتحان...
خلال مشاركته اليوم مع المئات من اهالي ام الفحم في التظاهرة في الشارع الرئيسي في...
بلوعة والم شيع اهالي مدينة ام الفحم جثمان الشاب المرحوم ابراهيم محاميد ضحية جريمة...
ألق العشرات من المتظاهرين من ام الفحم اليوم الجمعة الشارع الرئيسي (شارع 65 وادي...
عمم الناطق بلسان الشرطة، بيانا على وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، جاء فيه: "خلال...