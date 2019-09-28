رهط, تفجع, بوفاة, الشاب, وليد, ابو, جامع, اثر, مرض, عضال,

فجعت مدينة رهط بوفاة المأسوف على شبابه وليد سليمان أبو جامع عن عمر يناهز 25 عامًا إثر مرض عضال لم يمهله طويلا.... رحمه الله واسكنه فسيح جناته.

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عين ماهل تشارك في حملة طبيّة للأهل في غزة 2019-09-28 | 14:22:44 للسنة الثانية على التوالي, تتألق قرية عين ماهل في حملة "ومن أحياها" القطرية...

‏الجلبوع يضم حافلتين جديدتين لمجموعة الحافلات‎ 2019-09-28 | 14:20:19 ضم المجلس الإقليمي الجلبوع، لمجموعة الحافلات الخاصة به، حافلتين جديدتين، وذلك...

الناصرة: اكاديمية الفرينج للتمثيل تقترب من افتتاح سنتها الدراسية الاولى 2019-09-28 | 12:34:43 تقترب اكاديمية الفرينح لفنون التمثيل في الناصرة، هذه الايام، من اجراء امتحانها /...

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في النقب 2019-09-28 | 12:31:15 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:اثر تلقي بلاغ حول شاب...

الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة 2019-09-28 | 07:00:39 يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها...

100% من الأطباء الذين شاركوا في دورة جمعية أطباء الأسنان العرب، نجحوا بالامتحان الحكومي‎ 2019-09-28 | 07:00:08 للسنة الثالثة على التوالي، 100% من الأطباء الذين شاركوا في دورة التحضير لامتحان...

النائب جبارين: ايلول الاسود في مجتمعنا جراء الجريمة‎ 2019-09-28 | 07:01:59 خلال مشاركته اليوم مع المئات من اهالي ام الفحم في التظاهرة في الشارع الرئيسي في...

ام الفحم تشيع جثمان ابنها ابراهيم محاميد ضحية جريمة القتل . 2019-09-27 | 19:06:41 بلوعة والم شيع اهالي مدينة ام الفحم جثمان الشاب المرحوم ابراهيم محاميد ضحية جريمة...

ام الفحم تخرج عن بكرة ابيها رفضا للعنف والجريمة واغلاق شارع 65 2019-09-27 | 13:41:23 ألق العشرات من المتظاهرين من ام الفحم اليوم الجمعة الشارع الرئيسي (شارع 65 وادي...