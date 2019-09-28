الناصرة:, اكاديمية, الفرينج, للتمثيل, تقترب, من, افتتاح, سنتها, الدراسية, الاولى,

تقترب اكاديمية الفرينح لفنون التمثيل في الناصرة، هذه الايام، من اجراء امتحانها / الاودشن الثالث والاخير، لقبول المتقدمين للدراسة فيها

تقترب اكاديمية الفرينح لفنون التمثيل في الناصرة ، هذه الايام، من اجراء امتحانها / الاودشن الثالث والاخير، لقبول المتقدمين للدراسة فيها، خلال سنتها الدراسية الاولى، التي تفتتحها بتاريخ 28 تشرين الاول القريب".



وأفاد البيان: "الاكاديمية كانت قد استقبلت في امتحاني القبول الاول والثاني، العشرات من الراغبين في دراسة التمثيل، واختارت منهم عددا ممن رأت فيهم القدرة والموهبة، علما ان لجنة القبول تشكلت من كل من الفنانين والمبدعين. يورم ليفنشطايين، فؤاد عوض، حسام حايك، هشام سليمان، خليل يتسحاق، ليلاخ سيجال، د. كرمة زعبي والممثل امير مخول".واختتم البيان: "الامتحان الثالث والاخير سيتم في اواسط تشرين الاول القريب، وسوف يتم فيه اختيار عدد من المتقدمين الموهوبين، للالتحاق بالدراسة في الاكاديمية في سنتها الدراسية الاولى، ويجدر بالذكر ان باب التسجيل ما زال مفتوحا. ادارة الاكاديمية افادت في حديث معها، انها ستقبل حوالي العشرين طالبا للدراسة في سنتها الاولى، مضيفة انه سيحضر الافتتاح عدد من الشخصيات الاعتبارية والاجتماعية الرسمية".