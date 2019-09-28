اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, النقب,

حتى هذه الاثناء لم يتم حتى الان تحديد مكان الحادثه او ضبط الجناة.
حتى هذه الاثناء لم يتم حتى الان تحديد مكان الحادثه او ضبط الجناة.
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