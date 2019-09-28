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اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في النقب



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:اثر تلقي بلاغ حول شاب في العشرين من عمره الذي أحيل على يد طاقم من نجمه داوود الحمراء قرب بلده عمر وهو مصاب على ما يبدو إثر إطلاق نار في القسم السفلي من جسمه وهو بحاله صعبه الى المستشفى لتلقي العلاج، شرعت قوات من الشرطه بعمليات مسح وتمشيط لتحديد مكان الحادث والتحقيق في ملابساته.

حتى هذه الاثناء لم يتم حتى الان تحديد مكان الحادثه او ضبط الجناة.

 

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في النقب




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