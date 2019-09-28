الطقس:اجواء, غائمة, جزئياً, وانخفاض, على, درجات, الحرارة,

يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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100% من الأطباء الذين شاركوا في دورة جمعية أطباء الأسنان العرب، نجحوا بالامتحان الحكومي‎ 2019-09-28 | 07:00:08 للسنة الثالثة على التوالي، 100% من الأطباء الذين شاركوا في دورة التحضير لامتحان...

النائب جبارين: ايلول الاسود في مجتمعنا جراء الجريمة‎ 2019-09-28 | 07:01:59 خلال مشاركته اليوم مع المئات من اهالي ام الفحم في التظاهرة في الشارع الرئيسي في...

ام الفحم تشيع جثمان ابنها ابراهيم محاميد ضحية جريمة القتل . 2019-09-27 | 19:06:41 بلوعة والم شيع اهالي مدينة ام الفحم جثمان الشاب المرحوم ابراهيم محاميد ضحية جريمة...

ام الفحم تخرج عن بكرة ابيها رفضا للعنف والجريمة واغلاق شارع 65 2019-09-27 | 13:41:23 ألق العشرات من المتظاهرين من ام الفحم اليوم الجمعة الشارع الرئيسي (شارع 65 وادي...

اعتقال مشتبهين بعد ضبط مسدس مخبأ تحت وسادة وآخر بحوزة طالب بالناصرة والعثور على قنبلتين بالزرازير 2019-09-27 | 12:20:53 عمم الناطق بلسان الشرطة، بيانا على وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، جاء فيه: "خلال...

غزة تستعد لجمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى" 2019-09-27 | 12:13:52 يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة اليوم في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر...

مقتل الشاب مصطفى الشلودي طعناً خلال شجار وقع بين عائلتين بالخليل 2019-09-27 | 09:09:57 أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، مقتل الشاب مصطفى نادر...

اطلاق سراح المعتقلين على خلفية قتل سليمان وعزيزة الربيدي 2019-09-27 | 07:24:05 اطلقت الشرطة أمس سراح من اعتقلتهما بشبهة الضلوع في جريمة قتل الزوج سليمان وعزيزة...

فرض طوق أمني شامل على المناطق الفلسطينية من الليلة 2019-09-27 | 07:20:01 يُفرض طوق امني شامل على المناطق الفلسطينية عند منتصف ليلة السبت وحتى منتصف ليلة...