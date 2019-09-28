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الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة



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يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة




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