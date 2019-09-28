محادثة, غريبة, تثير, الغموض, حول, مستقبل, مبابي,

جمعت محادثة غريبة الثنائي، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وفرينكي دي يونج نجم برشلونة خلال استعداداتهما خلف الكواليس لحفل جوائز الأفضل، الذي أقامه الفيفا بمدينة ميلانو الإيطالية قبل أيام.

وبحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، حرص مبابي على الترحيب بدي يونج، قائلا: "كيف حالك؟"، فرد الهولندي: "بخير، وماذا عنك؟"، فأجاب مبابي: "لقد كنت أتحدث عنك منذ دقيقتين".وأشارت الصحيفة إلى أن نجم سان جيرمان وجه سؤالا بدا بعده وجه الهولندي مرتبكا، إذ قال له: "كيف حال برشلونة"، فأجاب دي يونج بعد لحظات: "نعم.. جيد، إنه كذلك حقا".وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثة التي استمرت لبضع ثوانٍ، انقطعت حين لاحظ النجم الفرنسي أنه محاط بالكاميرات، فقال لدي يونج، منهيا لقاءهما: "يبدو الحديث صعبا الآن"، فرد نجم برشلونة: "نعم، فلنتحدث لاحقا".ويعاني برشلونة في جدول الليجا هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع برصيد 10، من أصل 18 نقطة.واختير الثنائي مبابي ودي يونج في التشكيلة المثالية لفريق العام من قبل الفيفا.يذكر أن استطلاعا للرأي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، قبل أيام، أظهر رغبة 91% من الجماهير المشاركة في التصويت في أن يكون مبابي الصفقة المستقبلية للفريق الكتالوني، إذ فضلوه على البرازيلي نيمار الذي لم يحصل إلا على 7.8% من أصوات أنصار البلوجرانا.وذهبت النسبة القليلة الباقية من تصويت الجماهير إلى ضرورة البحث عن صفقة أخرى بعيدا عن هذا الثنائي.