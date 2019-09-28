محادثة, غريبة, تثير, الغموض, حول, مستقبل, مبابي,

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بعد أيام قليلة من تعرضه لخيبة أمل بسبب ملابسات إعلان جائزة أفضل لاعب كرة قدم في...
أفاد مسؤول في اللجنة المسؤولة عن تنظيم نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، أن الدولة...
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسباب استبعاد صوت مدرب المنتخب المصري...
التقى فريق برشلونة في حفل عشاء، مساء أمس الأربعاء، على سبيل أخذ استراحة والتخلص...
أعلن نادي برشلونة تفاصيل جديدة حول إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم...
حقق ريال مدريد انتصارا ثمينًا على ضيفه أوساسونا بنتيجة (2-0)، اليوم الأربعاء، ضمن...
أعلن زيدن الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرنجي الخاصة بمباراة...
تواصلت ردود الأفعال بعد كشف النقاب عن عدم تصويت قائد المنتخب المصري ومدرب...
غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، عن مباراة فريقه الأخيرة أمام...
كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، عن اختلاف الإصابة التي تعرض لها ليونيل...