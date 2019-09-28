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100% من الأطباء الذين شاركوا في دورة جمعية أطباء الأسنان العرب، نجحوا بالامتحان الحكومي‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



للسنة الثالثة على التوالي، 100% من الأطباء الذين شاركوا في دورة التحضير لامتحان مزاولة المهنة الحكومي في طب الأسنان، والتي تنظم في معهد الاستكمال التابع لجمعية أطباء الأسنان العرب، حققوا النجاح في الامتحان. الدكتور فخري حسن، رئيس جمعية أطباء الأسنان العرب، صرّح: بإسمي وباسم اللجنة التنفيذية لجمعية أطباء الاسنان العرب اتقدم باحر التهاني للأطباء الناجحين في الامتحان النظري في طب الاسنان واتقدم بالشكر الجزيل لطاقم العمل في معهد الاستكمال التابع لجمعية اطباء الاسنان العرب في شفاعمرو بإدارة الدكتور احمد عبد الهادي على الجهد الرائع والنتائج المتميزة حيث وصلت نسبه النجاح الى 100%. متمنين النجاح التام في القسم العملي الشهر القادم.

يذكر ان معهد الاستكمال التابع لجمعية اطباء الاسنان العرب هو من انجح واقوى المعاهد في دورات مزاولة المهنة ودورات الاستكمال في البلاد بموضوع طب الاسنان مع العلامة الواقية من قبل وزاره الصحة.
100% من الأطباء الذين شاركوا في دورة جمعية أطباء الأسنان العرب، نجحوا بالامتحان الحكومي‎




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