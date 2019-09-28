100%, من, الأطباء, الذين, شاركوا, في, دورة, جمعية, أطباء, الأسنان, العرب،, نجحوا, بالامتحان, الحكومي‎,

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يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها...
خلال مشاركته اليوم مع المئات من اهالي ام الفحم في التظاهرة في الشارع الرئيسي في...
بلوعة والم شيع اهالي مدينة ام الفحم جثمان الشاب المرحوم ابراهيم محاميد ضحية جريمة...
ألق العشرات من المتظاهرين من ام الفحم اليوم الجمعة الشارع الرئيسي (شارع 65 وادي...
عمم الناطق بلسان الشرطة، بيانا على وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، جاء فيه: "خلال...
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة اليوم في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر...
أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، مقتل الشاب مصطفى نادر...
اطلقت الشرطة أمس سراح من اعتقلتهما بشبهة الضلوع في جريمة قتل الزوج سليمان وعزيزة...
يُفرض طوق امني شامل على المناطق الفلسطينية عند منتصف ليلة السبت وحتى منتصف ليلة...
رد المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت طلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو...