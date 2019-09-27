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ام الفحم تشيع جثمان ابنها ابراهيم محاميد ضحية جريمة القتل .



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بلوعة والم شيع اهالي مدينة ام الفحم جثمان الشاب المرحوم ابراهيم محاميد ضحية جريمة اطلاق النار التي وقعت يوم امس بحي عين الزيتون بشارع ٦٥ في المدينة.



 وانطلقت الجنازة من مسجد ابو بكر الصديق بحي المحاميد وصولا الى مقبرة المحاجنة والمحاميد في المدينة باجواء حزينة.




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