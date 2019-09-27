روحاني:, واشنطن, عرضت, علينا, رفع, العقوبات, مقابل, إجراء, محادثات,

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات.

وأضاف روحاني لدى عودته إلى طهران من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "المستشارة الألمانية ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس فرنسا كانوا في نيويورك وأصروا جميعا على عقد هذا الاجتماع. وأمريكا تقول إنها سترفع العقوبات".وأكد روحاني أن "العقوبات التي سترفع ستكون محل نقاش وقد قالوا بوضوح إنهم سيرفعون جميع العقوبات"، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس الإيراني.واعتبر روحاني أن "هذه الخطوة لم تجر بطريقة مقبولة ما يعني أنه في ظل مناخ العقوبات واستمرار العقوبات والأجواء المسمومة لسياسة الضغوط القصوى فإننا حتى لو أردنا التفاوض مع الأمريكيين في إطار خمسة زائد واحد فإنه لا يمكن التكهن بالنتيجة النهائية لهذه المفاوضات".وقال الرئيس الإيراني إن أمريكا هي التي تقف عائقا أمام المفاوضات وتحول دون حل الأزمة مع إيران، مشددا على أن بلاده لا تخشى التفاوض ولا تفر منه، لكن على واشنطن رفع العقوبات أولا.من جهة أخرى، أكد روحاني أن إيران لم تقلص عمليات التفتيش على منشآتها النووية، مشيرا في هذا السياق إلى أن من يسعى إلى حيازة السلاح النووي يخفض عمليات التفتيش.ولفت في السياق عينه، إلى أن استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم لا يعني أن إيران تتجه نحو صناعة السلاح النووي، مشيرا إلى أن جميع أنشطة إيران النووية تتم تحت إشراف الوكالة الدولية.وقال روحاني إن اتهام طهران بالوقوف وراء هجمات "أرامكو" يعني إثارة الفتنة والفوضى في المنطقة، مشيرا إلى أنه دعا الأوروبيين إلى تقديم أدلة تثبت مزاعم ضلوع طهران في هذه الهجمات.وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الأوروبيين يمتلكون معلومات كافية حول القدرات العسكرية السعودية لأنهم مصدر تسليحها، لكنهم يفتقرون إلى المعلومات بشأن قدرات الحوثيين.