دراسة, أمريكية:, تلوث, الهواء, قد, يدفع, طفلك, للانتحار!,

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كشفت دراسة أمريكية جديدة أن التعرض لتلوث الهواء يجعل الأطفال أكثر عرضة...
اكتشف علماء جامعتي بوفالو وبويرتوريكو الأمريكيتين، أن صلصة البصل والثوم يمكنها...
يبدو أن التغيرات المناخية تؤثر سلبا في صحة البشر جميعا، وتزيد من خطر الحساسية...
حذرت دراسة جديدة من أن ألعاب الفيديو يمكن أن تؤدي بالفعل إلى حدوث مشكلات في القلب...
أعلنت مجموعة من الأطباء، في يوم ميلاد العلكة الذي يصادف 23 سبتمبر من كل سنة، أن مضغ...
كشفت دراسة جديدة عن وسيلة بسيطة لدرء السمنة مع التقدم في العمر، باستبدال الوجبات...
ادعى عالم أعصاب بارز أن المخاوف من أن التعرض للضوء الأزرق للهاتف المحمول قبل...
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن أنظمة الأغذية غير الصحية تسببت في تزايد...
ذكرت تقارير صحية في الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن البلاد سجلت تاسع حالة وفاة...
قد يكون الحمل بعد الـ 35 هو الأول نتيجة تأخره لبعض الظروف، أو قد يكون الحمل الثاني...